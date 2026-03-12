«В истории место этого выступления – у штрафной линии». Кирк Голдсберри показал все 83 очка Бэма Адебайо в виде графики
Кирк Голдсберри показал, как Бэм Адебайо набирал очки в рекордном матче.
Центровой «Хит» Бэм Адебайо провел второй по результативности матч в истории НБА, набрав 83 очка против «Вашингтона».
«Каждый раз, когда Бэм набирает много, это значит много данков и лэй-апов, очков из краски. Но у него также полетело из-за дуги. 7 «трешек». Но в истории место этого выступления – у штрафной линии. Особенно в заключительной части матча, когда он начал бросать штрафной за штрафным», – рассудил аналитик Кирк Голдсберри.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
Штрафные броски входят в часть игры...Люди штрафными целые матчи и чемпионаты выигрывали....
База. ОНил мог бы все рекорды переписать, если б умел их закидывать. Что кстати Бэм и делал-просто пёр в краску и на нём фолили, или он втыкал сверху
