«В истории место этого выступления – у штрафной линии». Кирк Голдсберри показал все 83 очка Бэма Адебайо в виде графики

Кирк Голдсберри показал, как Бэм Адебайо набирал очки в рекордном матче.

Центровой «Хит» Бэм Адебайо провел второй по результативности матч в истории НБА, набрав 83 очка против «Вашингтона».

«Каждый раз, когда Бэм набирает много, это значит много данков и лэй-апов, очков из краски. Но у него также полетело из-за дуги. 7 «трешек». Но в истории место этого выступления – у штрафной линии. Особенно в заключительной части матча, когда он начал бросать штрафной за штрафным», – рассудил аналитик Кирк Голдсберри.