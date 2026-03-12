Андреас Пистиолис после победы над «Локо»: «Проблему потерь мы решили, но защитой я недоволен»

Пистиолис о матче с «Локо»: Проблему потерь мы решили, но защитой я недоволен.

ЦСКА уверенно завершил групповой этап Winline Basket Cup, обыграв «Локомотив-Кубань» (93:89). Главный тренер армейцев Андреас Пистиолис прокомментировал игру.

«Позвольте начать с благодарности всем болельщикам ЦСКА, которые пришли сегодня нас поддержать. Что касается игры: даже при том, что она не была важна для нас в плане турнирной таблицы, тем не менее, матчи ЦСКА и «Локомотива ‑Кубани» не могут быть ленивыми, с отсутствием мотивации, и поэтому игра получилась интересная.

В предыдущем матче нашей проблемой были потери, которых мы сделали 23, и одной из задач было исправиться, с чем мы справились. Я не могу быть доволен тем, как мы сыграли в защите, но мы продолжаем двигаться дальше и фокусируемся на следующем матче», – сказал греческий специалист на послематчевой пресс‑конференции.

По итогам группового этапа ЦСКА (5–1) занял первое место в группе А и вышел в «Финал четырех» турнира, который пройдет 10-12 апреля в Санкт-Петербурге.