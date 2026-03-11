«Индиана» стала первой командой НБА, потерявшей шансы на плей‑офф
«Индиана» стала первой командой НБА, официально потерявшей шансы на плей-офф в этом сезоне.
Поражение от «Сакраменто» во вторник стало для «Пэйсерс» 10-м подряд, и с результатом 15-50 они занимают последнее место на Востоке. С учетом победы «Шарлотт» «Индиана» уже не сможет занять 10-е место, дающее право на участие в плей‑ин.
Напомним, в прошлом сезоне «Пэйсерс» дошли до финала НБА, где уступили «Оклахоме» со счетом 3-4.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Heavy Sports
