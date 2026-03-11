Джейлен Браун о шансах на MVP: «Я соответствую критериям, но люди постоянно поднимают планку»

Джейлен Браун поделился мыслями о шансах побороться за награду MVP.

Звездный форвард «Бостона» Джейлен Браун проводит один из лучших сезонов в карьере. В новом выпуске подкаста Трэйси Макгрэйди и Винса Картера 29-летний баскетболист поделился мыслями о шансах побороться за награду MVP.

«Знаете, я считаю, что соответствую критериям для этой награды. Особенно с учетом того, что говорили обо мне перед сезоном: дескать, я не смогу этого сделать или не способен быть таким‑то и таким‑то.

Мне удалось принять это на себя, а заодно помочь команде добиться тех результатов, которые у нас есть сейчас. Но люди постоянно поднимают планку. Теперь, видите ли, у меня недостаточно показателей, чтобы соответствовать критериям, – так что, вероятно, я никогда ее не получу, что бы я ни делал», – отметил чемпион НБА-2024.

В этом сезоне Браун демонстрирует лучшие показатели в карьере: в среднем он набирает 28,3 очка, делает 7,1 подбора и отдает 5,2 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady
9 комментариев
Критериям побороться - соответствует, критериям получить - пока нет.
Чувак, ты - самый неэффективный скорер из всех первых опций, а последние 30 матчей вообще на дне. Один удачный месяц в сезоне - это уровен Энтони Дэвиса, а не МВП
Каннингем, Букер, Банкеро - это беглый взгляд на первые опции команд ПО, которые менее эффективны, чем Браун
Да да, в матче со Сперз это доказал на деле :)
И как матч со Спёрс отнимает его заслуги по ходу сезона ?
Зашел на сайт лидерами на МВП , он пятый
Я считаю очень достойно
Дерётся он. Васелу по лицу врезал. Кому то еще до этого врезал. Дерика Джонса на месяц из строя вывел - грохнул своими лапищами по коленям и травмировал.
Ему бы на ринг.
