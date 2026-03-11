Владислав Коновалов о поражении от «Автодора»: «Гости собрали не так много подборов, но они были решающими»

«Самара» уступила «Автодору» в овертайме (89:94) со счетом 89:94. На послематчевой пресс‑конференции главный тренер Владислав Коновалов проанализировал ход встречи.

«Мы боролись, хотели выиграть и с первых минут показали это. У «Автодора » был непростой период, но вернулся Ньюмэн, восстановился Беслач, который стал икс-фактором, придав команде уверенности и плотности в «краске». Ньюмэн же зарешал концовку, что он всегда и делал, выступая в Единой Лиге ВТБ .

Были переломные моменты, когда мы уходили в «-5» и «-6», но не опускали руки, верили в победу и догоняли. Я благодарен игрокам за это. Овертайм сложился обидно для нас. Его начало прошло под нашим контролем. Мы и потом догоняли соперника через фолы. Посмотрите: каждое владение, каждая секунда что-то давали в плане интриги. В Саратове мы забрали такую же концовку, когда Миша (Кулагин ) попал в похожей ситуации через Хаджибеговича, а здесь это сделал Ньюмэн .

Гости собрали не так много подборов, но они были решающими в ключевые моменты. Но, как с победой, так и с поражением – ты спишь с ними только одну ночь. На следующее утро просыпаешься уже в новой жизни и работаешь … И наши игроки работают!» – подытожил Коновалов.

Следующий матч «Самара » проведет 17 марта дома против «Енисея».