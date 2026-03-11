Стипе Кулиш: После ухода Хаджибеговича нам нужно заново выстроить систему игры.

«Автодор » прервал серию из семи поражений, одолев «Самару» на выезде в овертайме (94:89). Главный тренер саратовцев Стипе Кулиш поделился впечатлениями от игры.

«В первую очередь, поздравляю свою команду. Мы проявили характер. В концовке, когда победа была уже в наших руках, мы ее упустили, позволив «Самаре» уйти в овертайм. Часто бывает, что команда в таких ситуациях может сдать ментально, но мои игроки этого не допустили, одержав победу. Это показатель характера.

У нас есть определенные сложности, нестабильность в составе: есть игроки, которые выходят «на уколах», некоторые не тренировались из-за травм – и сейчас мы пытаемся найти правильный баланс. Плюс ушел Ален Хаджибегович , который и забивал, и подбирал – нам нужно заново выстроить иерархию в команде и систему игры», – отметил хорватский специалист.