«Да, он просто машина». Кевин Дюрэнт рассказал, когда по-настоящему почувствовал уровень НБА
Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт поделился воспоминанием о моменте, когда он по‑настоящему ощутил уровень НБА.
«Лейкерс» проводили второй матч за два дня, поэтому нам казалось, что для нас это будет легкая игра. А потом Кобе (Брайант) набрал 47 очков и забил победный бросок. В тот момент я подумал: «Да, он просто машина. Именно таким игроком я и хочу стать», – рассказал 37-летний ветеран.
Источник: Youtube-канал НБА
В-четвёртых, Лейкерс в том сезоне закрыли серию против Сиэтла 4-0. И это был последний сезон Суперсоникс в Лиге.
ПС: в-пятых, Брайант выполнил невероятные 44 броска. А также 7 штрафных.