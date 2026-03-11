«Да, он просто машина». Кевин Дюрэнт рассказал, когда по-настоящему почувствовал уровень НБА

Кевин Дюрэнт вспомнил момент, когда он по-настоящему почувствовал уровень НБА.

Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт поделился воспоминанием о моменте, когда он по‑настоящему ощутил уровень НБА.

«Лейкерс» проводили второй матч за два дня, поэтому нам казалось, что для нас это будет легкая игра. А потом Кобе (Брайант) набрал 47 очков и забил победный бросок. В тот момент я подумал: «Да, он просто машина. Именно таким игроком я и хочу стать», – рассказал 37-летний ветеран.

Источник: Youtube-канал НБА
Прикольно, что он это запомнил, а то, что именно запомнил, сомнению не поддаётся. Во-первых, потому, что ошибся на одно очко (Кобе набрал 48), во-вторых, потому, что это был дебютный сезон Дюры, в-третьих, потому что он запомнил такую деталь, как бек-ту-бек Лейкерс (и так оно и было; кста, это обращает внимание на профессионализм Дюранта, который ещё будучи пацаном, уже обращал внимание на такие вещи).
В-четвёртых, Лейкерс в том сезоне закрыли серию против Сиэтла 4-0. И это был последний сезон Суперсоникс в Лиге.
ПС: в-пятых, Брайант выполнил невероятные 44 броска. А также 7 штрафных.
И он им стал)
Ответ Tim Timson
Хуже как игрок он от этого не стал)
