  • Роберт Орри о 83 очках Бэма Адебайо: «Этот результат останется вторым в истории, но я бы поставил рядом с ним звездочку»
Роберт Орри о 83 очках Бэма Адебайо: «Этот результат останется вторым в истории, но я бы поставил рядом с ним звездочку»

Семикратный чемпион прокомментировал исторический матч Бэма Адебайо.

Роберт Орри считает, что исторический матч Бэма Адебайо на 83 очка должен быть отмечен «звездочкой». Семикратный чемпион НБА поставил под сомнение ценность достижения центрового «Майами», раскритиковав характер игры против «Вашингтона».

«43 броска с игры, 43 штрафных… Я видел несколько хайлайтов. 83 очка – это впечатляюще, но наступает момент, когда нужно уважать игру. В этой встрече были эпизоды, когда этого уважения не было. Этот результат будет вторым в истории по количеству очков за матч, но я бы поставил рядом с ним «звездочку», – заявил Орри.

«Хит» умышленно фолили на игроках «Уизардс», когда Адебайо приблизился к 81 очку

а что, если дать себе волю всем звёздочки ставить, то по крутости вряд ли кто превзойдёт Майкла с его 63ю очками (без трёхочковых) в плей-офф будущим чемпионам 86го года Бостону, с пятью хофами.
Так так и есть)
Но ведь это именно так и есть.
Лол
Тип три четверти играл в баскетбол, набрал 62 очка.
И только в самом конце матч стал похож на цирк.
Да, он бросал трехи, потому что его постоянно даблтимили.
В самой концовке вообще втроем обнимали, забив на всех.
Это именно Вашингтон со своими комплексами превратил концовку в цирк.
Играли бы в баскетбол, а не тупо желая лишить конкретного игрока очков - никто бы ни о каких звездочках не говорил.
Ало, мужик набрал за первую четверть 30 очков! И все штрафные, кроме последних шести - абсолютно игровые моменты, когда его обнимали и бороли. Иногда складывалось ощущение плей-офф, ибо судьи могли даже больше свистеть.
Но Бэм красавчик. Набрать 30 за четверть, являясь центровым - история на века.
Это не так. Уже в конце 3ей пошли кирпичи и потери в ущерб игре и команде. Они должны были завершать игру и отдыхать в 4ой, но кто-то не выпускал мяч и бросал дичь.
А им бесполезно объяснять, они игру не видели, просто сидят и троллят, а так вы абсолютно правы
рядом с чемпионствами Орри тоже можно поставить звездочку...
че за бред?) Орри отработал в каждой чемпионской команде на максимум. 1995 в финале нба перевел игру в овертайм трехой на последних секундах , они выиграли. 2001 финал нба принес победу броском на последних секундах. 2002 снова победная треха на посл сек в финале нба. 2005 финал нба данк на последних секундах дал победу. Его прозвище Big Shot Rob. Рядом с его чемпионствами можно поставить только звездочку, что без него этих чемпионств могло бы и не быть)
Со временем, как добыты эти 83 очка, в каком противостоянии забудут! Я видел матч Коби против Торонто и его невероятные 81 бал в той игре, и да, игра была боевой и сам Черная Мамба прежде всего ковал эти невероятные цифры, но с уважением о отношусь к Бэму, он это сделал, да не так эффектно, как Коби, да не так ослепительно и не в такой борьбе, но рекорд останется рекордом в истории, всё остальное со временем превратится в пыль…
Так рекорда то нет никакого
Рекорд по-прежнему принадлежит Уилту, никто не спорит с этим)
Если даже такой чувак говорить об этом
Посмотревший "несколько хайлайтов"? Да уж, тут надо слушать
Ух ты, очередной експерт... "Я посмотрел несколько хайлайтов". Ну прям молодчина, Бобби! Хорошо хоть "Не одна бабка мне сказала, что смотрела несколько хайлайтов". А игру посмотреть то не судьба, в Штатах инета нету? Рядом с фамилиями таких "спецов " надо крестик ставить и сразу в спам убирать
Материалы по теме
Это что за новая легенда НБА с 83 очками за матч?
вчера, 10:12
Стивен Эй Смит о 83 очках Бэма Адебайо: «Это не достижение уровня Кобе или Уилта Чемберлена, но сегодня его заслуги стоит отметить»
11 марта, 15:51
Тим Макмэн о 83 очках Бэма Адебайо: «Это была откровенная погоня за статистикой»
11 марта, 13:57
