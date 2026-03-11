Роберт Орри о 83 очках Бэма Адебайо: «Этот результат останется вторым в истории, но я бы поставил рядом с ним звездочку»

Семикратный чемпион прокомментировал исторический матч Бэма Адебайо.

Роберт Орри считает, что исторический матч Бэма Адебайо на 83 очка должен быть отмечен «звездочкой». Семикратный чемпион НБА поставил под сомнение ценность достижения центрового «Майами », раскритиковав характер игры против «Вашингтона».

«43 броска с игры, 43 штрафных… Я видел несколько хайлайтов. 83 очка – это впечатляюще, но наступает момент, когда нужно уважать игру. В этой встрече были эпизоды, когда этого уважения не было. Этот результат будет вторым в истории по количеству очков за матч, но я бы поставил рядом с ним «звездочку», – заявил Орри.

«Хит» умышленно фолили на игроках «Уизардс», когда Адебайо приблизился к 81 очку