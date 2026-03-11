Роберт Орри о 83 очках Бэма Адебайо: «Этот результат останется вторым в истории, но я бы поставил рядом с ним звездочку»
Семикратный чемпион прокомментировал исторический матч Бэма Адебайо.
Роберт Орри считает, что исторический матч Бэма Адебайо на 83 очка должен быть отмечен «звездочкой». Семикратный чемпион НБА поставил под сомнение ценность достижения центрового «Майами», раскритиковав характер игры против «Вашингтона».
«43 броска с игры, 43 штрафных… Я видел несколько хайлайтов. 83 очка – это впечатляюще, но наступает момент, когда нужно уважать игру. В этой встрече были эпизоды, когда этого уважения не было. Этот результат будет вторым в истории по количеству очков за матч, но я бы поставил рядом с ним «звездочку», – заявил Орри.
«Хит» умышленно фолили на игроках «Уизардс», когда Адебайо приблизился к 81 очку
Опубликовал: opimakh.ilya
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тип три четверти играл в баскетбол, набрал 62 очка.
И только в самом конце матч стал похож на цирк.
Да, он бросал трехи, потому что его постоянно даблтимили.
В самой концовке вообще втроем обнимали, забив на всех.
Это именно Вашингтон со своими комплексами превратил концовку в цирк.
Играли бы в баскетбол, а не тупо желая лишить конкретного игрока очков - никто бы ни о каких звездочках не говорил.
Ало, мужик набрал за первую четверть 30 очков! И все штрафные, кроме последних шести - абсолютно игровые моменты, когда его обнимали и бороли. Иногда складывалось ощущение плей-офф, ибо судьи могли даже больше свистеть.
Но Бэм красавчик. Набрать 30 за четверть, являясь центровым - история на века.