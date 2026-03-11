Анферни Саймонс пропустит еще два матча

Анферни Саймонс все еще остается вне игры из-за травмы запястья.

Анферни Саймонс проконсультируется со специалистом по травмам запястья после завершения выездной серии «Чикаго».

Главный тренер «Буллз» Билли Донован сообщил, что защитник смог принять участие в предматчевой тренировке во вторник и выполнил несколько бросков, но по‑прежнему испытывает боль – особенно при приеме передач и ведении мяча.

Саймонс перешел в «Чикаго» из «Бостона» накануне дедлайна обменов и успел провести за новую команду шесть матчей. Он пропустил уже восемь игр подряд и не примет участия в ближайших встречах с «Клипперс» и «Лейкерс».

В текущем сезоне Саймонс провел 55 матчей, в среднем набирая 14,3 очка, делая 2,5 подбора и 2,4 передачи за 24,9 минуты игрового времени. Этим летом 26-летний защитник может стать неограниченно свободным агентом.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Chicago Sun-Times
Переподписываться с Буллз он вряд ли будет и уйдет за чеком или гайкой,поэтому пусть до конца сезона покурит.Нам Секстон нужен для продления,пусть он играет,осваивается.
