Джейлен Браун: «Мы с Тейтумом на одной волне. Наша энергия задает тон всей команде»

Форвард «Бостона» Джейлен Браун стал гостем подкаста Трэйси Макгрэйди и Винса Картера и высказался о шумихе вокруг себя и Джейсона Тейтума.

«Мы многого добились и многое выиграли, и мы – одни из самых заметных игроков лиги, к тому же играем за «Селтикс». Так что все, что мы делаем, даже если кто-то из нас чихнет, сразу попадет в новости, понимаете? Мы это осознаем и находимся на одной волне. Сегодня мы хорошо поговорили о том, чего хотим больше всего. Мы оба общаемся с командой, что очень важно. Мне кажется, команда во многом отталкивается от нашей энергетики – от того, какой настрой задаем мы», – поделился Браун.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady
