Андрей Кириленко о первом сезоне Дёмина в НБА: «Великолепно, на пятерку»

Президент РФБ Андрей Кириленко оценил дебютный сезон Егора Дёмина в НБА.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высоко оценил дебютный сезон Егора Дёмина в НБА и поддержал решение досрочно завершить выступления из-за травмы.

– Думаю, пропустить остаток сезона – коллективное решение Егора, тренерского и медицинского штабов «Бруклина ». Никто лучше самого Дёмина и докторов не знает, какое у него состояние после травмы. НБА – очень насыщенная лига, очень важно следить за здоровьем. В ситуациях, когда команда ни за что не борется, нет смысла рисковать здоровьем и форсировать восстановление. Все правильно, надо вылечиться. У Егора впереди длинная карьера.

- Как можно оценить сезон Дёмина?

– На пятерку, великолепный сезон. Для всех большой сюрприз, что Егор так уверенно зашел в команду, играл солидно. Понятно, что не всегда стабильно, но этого от него сейчас никто и не ждет. Показал потенциал, что в отдельно взятых играх может набирать очки, быть звездой. Главное – он сам понял, что адаптировался в НБА. Егор понимает, чего ждать в следующем сезоне.

- Если бы «Бруклин» вышел в плей‑офф, Егор бы играл?

– Вполне возможно, не знаком с характером его травмы. Может быть, медицинский штаб форсировал бы восстановление Дёмина и смотрел по состоянию. Таких ситуаций много, но иногда они заканчиваются очень плохо – как в ситуации Тайриз Халибертона в «Индиане», когда он порвал ахилл в последней игре финала. А есть те, кто доигрывают до конца и только потом занимаются лечением, делают операции. Но, как правило, это касается несерьезных травм. Играя с серьезным повреждением и вполсилы, можно только навредить команде», – приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

В своем дебютном сезоне в НБА Дёмин сыграл 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, 3,3 передачи и 3,2 подбора за 25 минут на площадке.