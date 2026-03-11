Андрей Кириленко о первом сезоне Дёмина в НБА: «Великолепно, на пятерку»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высоко оценил дебютный сезон Егора Дёмина в НБА и поддержал решение досрочно завершить выступления из-за травмы.

– Думаю, пропустить остаток сезона – коллективное решение Егора, тренерского и медицинского штабов «Бруклина». Никто лучше самого Дёмина и докторов не знает, какое у него состояние после травмы. НБА – очень насыщенная лига, очень важно следить за здоровьем. В ситуациях, когда команда ни за что не борется, нет смысла рисковать здоровьем и форсировать восстановление. Все правильно, надо вылечиться. У Егора впереди длинная карьера.

- Как можно оценить сезон Дёмина?

– На пятерку, великолепный сезон. Для всех большой сюрприз, что Егор так уверенно зашел в команду, играл солидно. Понятно, что не всегда стабильно, но этого от него сейчас никто и не ждет. Показал потенциал, что в отдельно взятых играх может набирать очки, быть звездой. Главное – он сам понял, что адаптировался в НБА. Егор понимает, чего ждать в следующем сезоне.

- Если бы «Бруклин» вышел в плей‑офф, Егор бы играл?

– Вполне возможно, не знаком с характером его травмы. Может быть, медицинский штаб форсировал бы восстановление Дёмина и смотрел по состоянию. Таких ситуаций много, но иногда они заканчиваются очень плохо – как в ситуации Тайриз Халибертона в «Индиане», когда он порвал ахилл в последней игре финала. А есть те, кто доигрывают до конца и только потом занимаются лечением, делают операции. Но, как правило, это касается несерьезных травм. Играя с серьезным повреждением и вполсилы, можно только навредить команде», – приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

В своем дебютном сезоне в НБА Дёмин сыграл 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, 3,3 передачи и 3,2 подбора за 25 минут на площадке.

Отличный сезон,Егор молодец
На пятерку это про Флэгга и Книппела. А про Дёмина- закончили сезон и ладно
думаю тут из расчета "ожидание (номер пика) - реальность", он полностью оправдал свой пик, уровень Флэгга/Книппела от него никто не ждал
У каждого своя пятерка. Есть определенные ожидания от игрока и есть результат. Демин провел сезон вполне солидно, даже выше ожиданий. Его трёха, думаю, удивила не только тренерский штаб Бруклина, но и скаутов всех остальных команд. Это при том, что его бросок изначально расценивался как не самая его сильная сторона. Это говорит, что спортсмен обладает способностью работать и совершенствоваться, а его потенциал - это самое важное на данном этапе.
Материалы по теме
Дёмин неожиданно завершил сезон. Последний месяц он доигрывал через боль
10 марта, 22:45
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
10 марта, 13:32
Можно ли уже делать выводы о будущем Дёмина в НБА? Смотрим его статистику в нашем материале
9 марта, 14:00Спецпроект
Рекомендуем
Главные новости
Билли Донован: «От фронт-офиса никаких других инструкций. Выходить и бороться»
14 минут назад
Сильвен Франциско подтвердил интерес со стороны «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса»
44 минуты назад
НБА. «Торонто» примет «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
52 минуты назад
Евролига. «Црвена Звезда» сыграет с «Фенербахче», «Барселона» примет «Хапоэль Тель-Авив»
54 минуты назадLive
Серхио Юль стал первым игроком с 700 трехочковыми в истории Евролиги
сегодня, 19:20Фото
Майк Джеймс пропустит 2-3 недели из-за растяжения задней поверхности бедра
сегодня, 19:10
Брайан Уиндхорст: «Если «Лейкерс» хотят далеко зайти в плей-офф, ключевым будет 3-е место»
сегодня, 18:22
Турниру конференции Big 12 в NCAA пришлось отказаться от светодиодного паркета из-за жалоб игроков
сегодня, 17:59
Дрэймонд Грин о 83 очках Бэма Адебайо: «Терпеть не могу негласные правила. На часах еще есть время – можно бросать»
сегодня, 17:30
Единая лига ВТБ. 36 очков Джейлена Адамса помогли «Бетсити Парме» победить «Уралмаш»
сегодня, 16:54
Ко всем новостям
Последние новости
Пау Газоль стал послом женского чемпионата мира-2026
32 минуты назадФото
Айверсон Молинар стал MVP 1/8 финала Еврокубка
55 минут назадФото
Разыгрывающий Деджон Джарро подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
сегодня, 19:05
Евгений Пашутин о матче с «Уралмашем»: «Значимая победа в борьбе за пятое место»
сегодня, 18:42
Антон Юдин о поражении от «Бетсити Пармы»: «Снова позволяем прямым конкурентам слишком много свободы в нападении»
сегодня, 18:35
Защитник Малакай Смит подпишет 10-дневный контракт с «Бруклином»
сегодня, 17:05
Сергей Козин о проходе в финал Кубка России: «Верили в победу и держались вместе до конца»
сегодня, 15:40
Кирилл Елатонцев прошел в 1/4 финала конференции SEC NCAA с Оклахомой
сегодня, 15:25
«Вашингтон» и «Бруклин» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА
сегодня, 14:55
Олег Бартунов о матче ЦСКА-2 против МБА-МАИ: «Показали максимум. Неоценимый опыт игры против соперника из Единой лиги ВТБ»
сегодня, 13:07
Рекомендуем