Паоло Банкеро: «Я не заслуживал попадания на Матч всех звезд»

Паоло Банкеро признал, что первая половина сезона не соответствовала его стандартам, и непопадание на Матч всех звезд стало для него поводом переосмыслить свою игру. В интервью Andscape форвард «Орландо» рассказал, как это помогло ему прибавить во второй части сезона.

«Я всегда честен с собой. Сначала я посмотрел на себя в зеркало. Во время паузы на Матч всех звезд я много пересматривал записи матчей начала сезона и просто остался недоволен тем, что показывал на площадке.

У меня мог бы быть лучший настрой. Но я знаю, что я – игрок уровня Матча всех звезд в этой лиге. Моя уверенность в себе не изменилась. Все дело в том, чтобы быть честным с собой и осознать: на тот момент ты действительно не заслуживал попадания на Матч всех звезд. А потом ты возвращаешься на площадку уже сильнее», – заявил 23-летний баскетболист.

В этом сезоне Банкеро в среднем набирает 22,2 очка, делает 8,6 подбора и отдает 5 передач за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Andscape
Ну на словах, вроде, есть мозг у чувака, осталось на площадке его включать почаще
Надеюсь по настоящему заслужит участие в МВЗ
Не сочетаются они с Вагнером, как ни крути. И тому, и другому, такое ощущение, удобнее играть с Да Сильвой, чем друг с другом. Кого то из них нужно менять
