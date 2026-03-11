Некоторые люди из окружения Кобе Брайанта считают, что Бэма Адебайо стоило убрать с игры из уважения к легенде «Лейкерс»
Люди из окружения Кобе неоднозначно отреагировали на выступление Адебайо.
Центровой «Майами» Бэм Адебайо набрал 83 очка (второй результат в истории НБА) – и привел «Хит» к победе над «Вашингтон» со счетом 150:129. Его выступление превзошло личный рекорд Кобе Брайанта (81 очко) и уступает только достижению Уилта Чемберлена, набравшего 100 очков в 1962 году.
Несмотря на выдающееся достижение, реакция на игру Адебайо оказалась неоднозначной. По информации Сэма Эмика из The Athletic, некоторые люди из окружения Кобе Брайанта считают, что Адебайо следовало заменить в концовке матча – из уважения к легендарной игре Кобе с «Торонто» в 2006 году. При этом журналист отмечает, что такие реакции «не уникальны».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Рекорды бьются и это правильно. Из уважения к игре бить их таким образом может и не стоит, но кроме этого...
Тогда по такой логике Леброну надо было завершить карьеру, что он не побил рекорд Карима
Я думаю, что Коби был бы рад за Бэма
ах да...