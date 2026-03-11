  • Некоторые люди из окружения Кобе Брайанта считают, что Бэма Адебайо стоило убрать с игры из уважения к легенде «Лейкерс»
Некоторые люди из окружения Кобе Брайанта считают, что Бэма Адебайо стоило убрать с игры из уважения к легенде «Лейкерс»

Люди из окружения Кобе неоднозначно отреагировали на выступление Адебайо.

Центровой «Майами» Бэм Адебайо набрал 83 очка (второй результат в истории НБА) – и привел «Хит» к победе над «Вашингтон» со счетом 150:129. Его выступление превзошло личный рекорд Кобе Брайанта (81 очко) и уступает только достижению Уилта Чемберлена, набравшего 100 очков в 1962 году.

Несмотря на выдающееся достижение, реакция на игру Адебайо оказалась неоднозначной. По информации Сэма Эмика из The Athletic, некоторые люди из окружения Кобе Брайанта считают, что Адебайо следовало заменить в концовке матча – из уважения к легендарной игре Кобе с «Торонто» в 2006 году. При этом журналист отмечает, что такие реакции «не уникальны».

Источник: The Athletic
Это настолько бред, что я даже не верю что есть такие люди в "окружении Кобе Брайанта".
Рекорды бьются и это правильно. Из уважения к игре бить их таким образом может и не стоит, но кроме этого...
Ответ Stingray_
Это настолько бред, что я даже не верю что есть такие люди в "окружении Кобе Брайанта". Рекорды бьются и это правильно. Из уважения к игре бить их таким образом может и не стоит, но кроме этого...
Комментарий скрыт
Ответ MrFrost
Комментарий скрыт
Рекорд, поставленный против мусорной команды методом набивания статистики, был побит против мусорной команды аналогичным методом. Все логично.
Что за бред
Тогда по такой логике Леброну надо было завершить карьеру, что он не побил рекорд Карима
Я думаю, что Коби был бы рад за Бэма
Ответ v.dug1n
Что за бред Тогда по такой логике Леброну надо было завершить карьеру, что он не побил рекорд Карима Я думаю, что Коби был бы рад за Бэма
Комментарий скрыт
Ответ timduncanmacleod
Комментарий скрыт
Минусы означают, что все-таки дед приближает лалок каждый год к чемпионству? Или то, что ему на пенсию не пора? Несогласные, отвечайте )
Бэма заменили когда оставалась одна минута до конца, спокойно мог ещё 4 очка набрать:) Думаю, дай гляну как там Коби набирал, и что я вижу:)) 80 и 81 очко стоит и пробивает со штрафных, при +18 в пользу своей команды, но думаю ладно сейчас заменят за минуту под аплодисменты, ага, меняют только за 4 секунды до конца матча:)🤣🤣🤣 Не играл на статистику, твердо и четко:)
я думаю, что из уважения к 5 титулам Кобе, Леброн не должен претендовать на чемпионство после 2020.
ах да...
Ответ dELETE --- on-line
я думаю, что из уважения к 5 титулам Кобе, Леброн не должен претендовать на чемпионство после 2020. ах да...
Комментарий скрыт
Из уважения к игре Кобе Бэм должен был замахнуться сразу на рекорд Уилта.
Можно ещё ЛАЛ не обыгрывать из уважения к Брайанту.
Даже страшно представить что там у Коби за окружение: Моцарт, Пушкин и Калигула?
Как окружение Кобе вообще разрешает играть в баскет в ЛА?
Уверен, будь Брайант жив, пошутил бы в своем стиле или вообще бы нахваливал Адебайо, но точно не было бы никакой вот этой херни про незаслуженный рекорд или уважение какое-то там. Фейковое окружение.
... Интересно - что это за " окружение"? , хоть бы одного "окруженца" назвал.
Материалы по теме
83 очка в одном матче НБА! Вы никогда не поверите, кто это сделал
11 марта, 16:30
Стивен Эй Смит о 83 очках Бэма Адебайо: «Это не достижение уровня Кобе или Уилта Чемберлена, но сегодня его заслуги стоит отметить»
11 марта, 15:51
Тим Макмэн о 83 очках Бэма Адебайо: «Это была откровенная погоня за статистикой»
11 марта, 13:57
Рекомендуем
Главные новости
Билли Донован: «От фронт-офиса никаких других инструкций. Выходить и бороться»
14 минут назад
Сильвен Франциско подтвердил интерес со стороны «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса»
44 минуты назад
НБА. «Торонто» примет «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
52 минуты назад
Евролига. «Црвена Звезда» сыграет с «Фенербахче», «Барселона» примет «Хапоэль Тель-Авив»
54 минуты назадLive
Серхио Юль стал первым игроком с 700 трехочковыми в истории Евролиги
сегодня, 19:20Фото
Майк Джеймс пропустит 2-3 недели из-за растяжения задней поверхности бедра
сегодня, 19:10
Брайан Уиндхорст: «Если «Лейкерс» хотят далеко зайти в плей-офф, ключевым будет 3-е место»
сегодня, 18:22
Турниру конференции Big 12 в NCAA пришлось отказаться от светодиодного паркета из-за жалоб игроков
сегодня, 17:59
Дрэймонд Грин о 83 очках Бэма Адебайо: «Терпеть не могу негласные правила. На часах еще есть время – можно бросать»
сегодня, 17:30
Единая лига ВТБ. 36 очков Джейлена Адамса помогли «Бетсити Парме» победить «Уралмаш»
сегодня, 16:54
Ко всем новостям
Последние новости
Пау Газоль стал послом женского чемпионата мира-2026
32 минуты назадФото
Айверсон Молинар стал MVP 1/8 финала Еврокубка
55 минут назадФото
Разыгрывающий Деджон Джарро подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
сегодня, 19:05
Евгений Пашутин о матче с «Уралмашем»: «Значимая победа в борьбе за пятое место»
сегодня, 18:42
Антон Юдин о поражении от «Бетсити Пармы»: «Снова позволяем прямым конкурентам слишком много свободы в нападении»
сегодня, 18:35
Защитник Малакай Смит подпишет 10-дневный контракт с «Бруклином»
сегодня, 17:05
Сергей Козин о проходе в финал Кубка России: «Верили в победу и держались вместе до конца»
сегодня, 15:40
Кирилл Елатонцев прошел в 1/4 финала конференции SEC NCAA с Оклахомой
сегодня, 15:25
«Вашингтон» и «Бруклин» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА
сегодня, 14:55
Олег Бартунов о матче ЦСКА-2 против МБА-МАИ: «Показали максимум. Неоценимый опыт игры против соперника из Единой лиги ВТБ»
сегодня, 13:07
Рекомендуем