Некоторые люди из окружения Кобе Брайанта считают, что Бэма Адебайо стоило убрать с игры из уважения к легенде «Лейкерс»

Люди из окружения Кобе неоднозначно отреагировали на выступление Адебайо.

Центровой «Майами » Бэм Адебайо набрал 83 очка (второй результат в истории НБА ) – и привел «Хит» к победе над «Вашингтон» со счетом 150:129. Его выступление превзошло личный рекорд Кобе Брайанта (81 очко) и уступает только достижению Уилта Чемберлена, набравшего 100 очков в 1962 году.

Несмотря на выдающееся достижение, реакция на игру Адебайо оказалась неоднозначной. По информации Сэма Эмика из The Athletic, некоторые люди из окружения Кобе Брайанта считают, что Адебайо следовало заменить в концовке матча – из уважения к легендарной игре Кобе с «Торонто» в 2006 году. При этом журналист отмечает, что такие реакции «не уникальны».