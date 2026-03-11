Георгиос Барцокас вступился за Кори Джозефа: «Да, он набрал вес, но никогда и не был самым физически подготовленным игроком»

Тренер «Олимпиакоса» призвал не судить Кори Джозефа по лишним килограммам.

Главный тренер «Олимпиакоса » Георгиос Барцокас вступился за Кори Джозефа , подвергшегося критике за лишний вес.

«Нам стоит быть сдержаннее, когда мы говорим о нем. Я постоянно читаю оскорбительные комментарии о весе Кори. Вероятно, он набрал три‑четыре килограмма по сравнению с периодом выступлений в НБА. Впрочем, он никогда и не считался самым физически подготовленным игроком – но, несмотря на это, построил неплохую карьеру.

Кори очень хорошо понимает игру, отлично отдает передачи и является превосходным снайпером. Он не нервничает и не теряется под давлением. Он важен для нас», – подчеркнул Барцокас.

Кори Джозеф перешел в «Олимпиакос» как игрок с большим опытом выступлений в НБА, но пока не оправдывает ожиданий. В текущем сезоне Евролиги канадский защитник сыграл всего 6 матчей, набирая в среднем 5,5 очка за 15,6 минуты на паркете.