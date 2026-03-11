  • Георгиос Барцокас вступился за Кори Джозефа: «Да, он набрал вес, но никогда и не был самым физически подготовленным игроком»
Тренер «Олимпиакоса» призвал не судить Кори Джозефа по лишним килограммам.

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас вступился за Кори Джозефа, подвергшегося критике за лишний вес.

«Нам стоит быть сдержаннее, когда мы говорим о нем. Я постоянно читаю оскорбительные комментарии о весе Кори. Вероятно, он набрал три‑четыре килограмма по сравнению с периодом выступлений в НБА. Впрочем, он никогда и не считался самым физически подготовленным игроком – но, несмотря на это, построил неплохую карьеру.

Кори очень хорошо понимает игру, отлично отдает передачи и является превосходным снайпером. Он не нервничает и не теряется под давлением. Он важен для нас», – подчеркнул Барцокас.

Кори Джозеф перешел в «Олимпиакос» как игрок с большим опытом выступлений в НБА, но пока не оправдывает ожиданий. В текущем сезоне Евролиги канадский защитник сыграл всего 6 матчей, набирая в среднем 5,5 очка за 15,6 минуты на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Meridian Sport
