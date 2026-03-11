«Арис» планирует увеличить бюджет и ищет тренера уровня Спанулиса или Ивановича

«Арис» планирует побороться за победу в Еврокубке.

«Арис » намерен серьезно увеличить бюджет и побороться за победу в Еврокубке в следующем сезоне. Об этом сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Также клуб ищет авторитетного тренера – в числе кандидатов рассматриваются Вассилис Спанулис, недавно расставшийся с «Монако» , и Душко Иванович , возглавляющий «Виртус».

В текущем сезоне «Арис» занимает пятое место в чемпионате Греции с результатом 10-7. В Еврокубке команда не смогла выйти в плей-офф.