Стивен Эй Смит о 83 очках Бэма Адебайо: «Это не достижение уровня Кобе или Уилта Чемберлена, но сегодня его заслуги стоит отметить»
Стивен Эй Смит призвал не обесценивать достижение Бэма Адебайо.
Известный телеведущий Стивен Эй Смит встал на защиту Бэма Адебайо после критики в адрес центрового за 83 очка в матче с «Вашингтоном».
«Бэм – чертовски хороший игрок. Давайте не винить его – я лично не виню. Винить можно игру «Майами» или «Вашингтона», но не его. Бэм Адебайо умеет играть! Он далеко не слабый игрок! Конечно, это не достижение уровня Кобе или Уилта Чемберлена, это факт, но сегодня его заслуги стоит отметить», – заявил Смит в эфире шоу First Take.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: First Take
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Адебайо в коем то веке решил немного почитерить и надо же тебе, сразу налетели, ну серьезно в чем вообще его вина, что игроки Вашингтона такие ло...ры что без фола не могли против него от защищаться?
Вот честно при этом Бэм и на своей половине отрабатывает в каждом мате, сегодня был шанс набрать много он его использовал, но за статистикой он явно не гонится, почему-то вопросов не возникает к тому же например Дончичу который стабильно пытается очков наковырять побольше, при этом на своей половине вообще стоит не защищается, а отдыхает и все равно при этом сил на концовку не хватает.
Там пацан бешеную самоотдачу даёт
Единственное, что как по мне убило полноценность матча и вследствие рекорда, это намеренно смазанные штрафные от Хит и фолы при сразу при получении. Ну не делают так в нормальных играх.
А так великолепная игра от Бэма, да, рекорд Кобе мне все равно больше по душе, учитывая темп тогдашней НБА, а сейчас, когда каждый год кто нибудь 70 очков да пробьёт, такое впечатляет лишь капельку, но меньше. Ну и цирк от игроков Хит с этими фолами и штрафными чуть чуть подпортили общее впечатление
2. Брайант выбросил супер эффективные в плане процентов даже по меркам обычной игры 28/46 с игры, 7/13 с трехи и 18/20 с линии. Бэм выдал 20/43, что даже заметно ниже его среднего процента по карьере, ужасные 7/22 с трехи, которые он продолжал бросать через троих так, что даже Кобян бы заикал, и 36/43 с линии. Единственный в истории, кто набрал 70+, бросая ниже 50%.
3. То, что устроили в конце, это вообще отдельная история и отдельный цирк. Все все видели, так откровенно на статистику не наяривали со времён Джавейла МакГи, который пытался трипл-дабл набить, только тут в этом вся команда участвовала.
4. Те Торонто были слабой командой, но они подошли к игре с ЛАЛ с рекордом 14-26. Но у Вашика перед этой игрой было даже на пару побед побольше. Правда, за в полтора раза больше игр, 16-48.
Если нужны ещё какие-то объяснения, то лучше смотреть футбол:)))))))))