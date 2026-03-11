Стивен Эй Смит о 83 очках Бэма Адебайо: «Это не достижение уровня Кобе или Уилта Чемберлена, но сегодня его заслуги стоит отметить»

Стивен Эй Смит призвал не обесценивать достижение Бэма Адебайо.

Известный телеведущий Стивен Эй Смит встал на защиту Бэма Адебайо после критики в адрес центрового за 83 очка в матче с «Вашингтоном».

«Бэм – чертовски хороший игрок. Давайте не винить его – я лично не виню. Винить можно игру «Майами » или «Вашингтона», но не его. Бэм Адебайо умеет играть! Он далеко не слабый игрок! Конечно, это не достижение уровня Кобе или Уилта Чемберлена , это факт, но сегодня его заслуги стоит отметить», – заявил Смит в эфире шоу First Take.

