  • Стивен Эй Смит о 83 очках Бэма Адебайо: «Это не достижение уровня Кобе или Уилта Чемберлена, но сегодня его заслуги стоит отметить»
Стивен Эй Смит о 83 очках Бэма Адебайо: «Это не достижение уровня Кобе или Уилта Чемберлена, но сегодня его заслуги стоит отметить»

Известный телеведущий Стивен Эй Смит встал на защиту Бэма Адебайо после критики в адрес центрового за 83 очка в матче с «Вашингтоном».

«Бэм – чертовски хороший игрок. Давайте не винить его – я лично не виню. Винить можно игру «Майами» или «Вашингтона», но не его. Бэм Адебайо умеет играть! Он далеко не слабый игрок! Конечно, это не достижение уровня Кобе или Уилта Чемберлена, это факт, но сегодня его заслуги стоит отметить», – заявил Смит в эфире шоу First Take.

Тим Макмэн о 83 очках Бэма Адебайо: «Это была откровенная погоня за статистикой»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: First Take
У Уилта более мусорные 100 очков , просто не все вникают в подробности той игры , посмотрите ролик jxmyhighroller и поймете , что Уилт читерил более жестче! Да и винить , что это Вашингтон, серьезно? Торонто времен 81 очка это команда 12-15 места! Тем более 70 очков Бэм забил вполне в нормальном режиме, то что под конец была погоня за рекордом, и что
Уилт очень жестко читерил. При том, что он сам это не скрывал и даже гордился. Я его биографию ещё в 97 году прочитал и офигел в тот момент, каким он был не прикрытым статодрочером. Он там сам же и пишет, как хотел стать рекордсменом сезона по передачам. И тупо читерил передачи. Типа посмотрите, какой я молодец. В итоге он стал вторым после Оскара по средним и первым по общему количеству в том сезоне.
Тоже теперь захотелось почитать био Уилта. Про 20000 бичес там тоже же есть?
Да у Уилта конечно более легендарно) когда игрок весь матч отыграл, чтобы набрать 100-ку, в четвертой так же команда играла чисто на Чемберлена.

Адебайо в коем то веке решил немного почитерить и надо же тебе, сразу налетели, ну серьезно в чем вообще его вина, что игроки Вашингтона такие ло...ры что без фола не могли против него от защищаться?

Вот честно при этом Бэм и на своей половине отрабатывает в каждом мате, сегодня был шанс набрать много он его использовал, но за статистикой он явно не гонится, почему-то вопросов не возникает к тому же например Дончичу который стабильно пытается очков наковырять побольше, при этом на своей половине вообще стоит не защищается, а отдыхает и все равно при этом сил на концовку не хватает.
Посмотри последние игры ЛАЛ и попробуй ещё раз что-то сказать про защиту Дончича))
Там пацан бешеную самоотдачу даёт
В страшное время живём, товарищи! Ригоберка решил оккупировать ещё и баскетветку
Шикарный матч от Бэма, не понимаю всего этого хейта относительно рекорда. Играли с Вашингтоном? И что, это матч регулярки, или игры с вашиком уже не считаются? Не в финале НБА же ему 83 набирать. 43 штрафных? Ну справедливости ради все, или большинство по делу были. Те которые я бы не свистел, регулярно свистятся в каждом матче по 3-4 раза, а то и больше. Остальное очевидные фолы. Намусорил стату? 31 очко за четверть, в районе 60 к третьей. Свои честно заработанные 70-75 он набрал без этого, а дальше уже понятно, рекорд близко почему бы и не попытаться побить.
Единственное, что как по мне убило полноценность матча и вследствие рекорда, это намеренно смазанные штрафные от Хит и фолы при сразу при получении. Ну не делают так в нормальных играх.
А так великолепная игра от Бэма, да, рекорд Кобе мне все равно больше по душе, учитывая темп тогдашней НБА, а сейчас, когда каждый год кто нибудь 70 очков да пробьёт, такое впечатляет лишь капельку, но меньше. Ну и цирк от игроков Хит с этими фолами и штрафными чуть чуть подпортили общее впечатление
1. Лейкерс после половины проигрывали -14, максимальный отрыв Торонто достигал +18 в третьей четверти. Перформанс Кобе реально затащил камбэчную победу для ЛАЛ. Хит вели +10 после первой и дальше постоянно были в районе +15. Меньше, чем +20, было последний раз где-то за ДЕВЯТЬ минут до конца четвертой четверти.

2. Брайант выбросил супер эффективные в плане процентов даже по меркам обычной игры 28/46 с игры, 7/13 с трехи и 18/20 с линии. Бэм выдал 20/43, что даже заметно ниже его среднего процента по карьере, ужасные 7/22 с трехи, которые он продолжал бросать через троих так, что даже Кобян бы заикал, и 36/43 с линии. Единственный в истории, кто набрал 70+, бросая ниже 50%.

3. То, что устроили в конце, это вообще отдельная история и отдельный цирк. Все все видели, так откровенно на статистику не наяривали со времён Джавейла МакГи, который пытался трипл-дабл набить, только тут в этом вся команда участвовала.

4. Те Торонто были слабой командой, но они подошли к игре с ЛАЛ с рекордом 14-26. Но у Вашика перед этой игрой было даже на пару побед побольше. Правда, за в полтора раза больше игр, 16-48.

Если нужны ещё какие-то объяснения, то лучше смотреть футбол:)))))))))
Мело в 4 четверте посадили когда набрал 62
