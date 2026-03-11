Джефф Тиг: Я не верю в «Рокетс». Им не хватает второго стабильного снайпера.

«Я обожаю игру Кевина Дюрэнта , но я не верю в «Рокетс». Им реально не хватает второго игрока, который стабильно наберет очки. Да, Шенгюн может иногда забить и создать моменты, но если у Дюранта не будет выдающегося вечера, я просто не верю в остальных ребят», – заявил Тиг в своем подкасте.