Джефф Тиг: «Я не верю в «Рокетс». Им не хватает второго стабильного снайпера»
«Я обожаю игру Кевина Дюрэнта, но я не верю в «Рокетс». Им реально не хватает второго игрока, который стабильно наберет очки. Да, Шенгюн может иногда забить и создать моменты, но если у Дюранта не будет выдающегося вечера, я просто не верю в остальных ребят», – заявил Тиг в своем подкасте.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
