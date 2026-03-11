Джефф Тиг: «Я не верю в «Рокетс». Им не хватает второго стабильного снайпера»

Джефф Тиг: Я не верю в «Рокетс». Им не хватает второго стабильного снайпера.

Джефф Тиг усомнился в чемпионских перспективах «Хьюстона». Экс‑игрок НБА считает, команде не хватает второго надежного бомбардира.

«Я обожаю игру Кевина Дюрэнта, но я не верю в «Рокетс». Им реально не хватает второго игрока, который стабильно наберет очки. Да, Шенгюн может иногда забить и создать моменты, но если у Дюранта не будет выдающегося вечера, я просто не верю в остальных ребят», – заявил Тиг в своем подкасте.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Им не хватает разыгрывающего. Даже Ванвлит сделал бы Хьюстон намного более опасным, а тут даже его нет. Кеша мужик рукастый, но игру вести - это не про него, а Томпсон откровенно дубоват.
Им не хватает разыгрывающего. Даже Ванвлит сделал бы Хьюстон намного более опасным, а тут даже его нет. Кеша мужик рукастый, но игру вести - это не про него, а Томпсон откровенно дубоват.
Разыгрывающий ничего не решил бы в лиге, где надо бросать, а бросать некому. Когда у тебя Джабари, Финна-Брик, Окоги, Холидэй-третий и пожилой Джефф на дуге, даже Серега Быков не спасет
Разыгрывающий ничего не решил бы в лиге, где надо бросать, а бросать некому. Когда у тебя Джабари, Финна-Брик, Окоги, Холидэй-третий и пожилой Джефф на дуге, даже Серега Быков не спасет
С таким количеством молодого и атлетичного мяса Хьюстону достаточно более-менее приличного разыгрывающего, которых хотя бы сможет движение мяча организовать. А
да и с центровым проблемы, шенгюн это просто мясо
Хьюстон самый желанный соперник на западе в плове
да и с центровым проблемы, шенгюн это просто мясо Хьюстон самый желанный соперник на западе в плове
То ли дело Лал с эйтоном и Миннесота с Руди, у которого один ПО круче другого
То ли дело Лал с эйтоном и Миннесота с Руди, у которого один ПО круче другого
Гобер лучше турка
Хьюстону надо маму Шенгюна таскать по стране, иначе он играет только против европейцев прилично. Как человек не лучший в своей команде лерлаося в 10ке на МВП, а после НГ вообще все его разматывают кто хочет. Думаю Йокич даже на минималках не получился)
