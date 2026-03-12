  • НБА. 16+12+13+5 Йокича помогли «Денверу» разгромить «Хьюстон», 45 очков Ленарда позволили «Клипперс» крупно обыграть «Миннесоту» и другие результаты
НБА. 16+12+13+5 Йокича помогли «Денверу» разгромить «Хьюстон», 45 очков Ленарда позволили «Клипперс» крупно обыграть «Миннесоту» и другие результаты

12 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.

«Денвер» разромил «Хьюстон». «Клипперс» уверенно обыграли «Миннесоту».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
У Хьюстона 85 очков, за 2 минуты до конца, комментатор Денвера: "Хьюстон сегодня превзошел Бена Адебайо!"
Красава! Хороший юмор
Хьюстон обречен, у команды отсутствует нападения. Розыгрыша просто нет, Дюрант смог найти себе лишь четыре броска за половину. В плей-офф будут уничтожены в первом раунде любой командой, которая поставит зону. Люди настолько пустые, что даже не помогают на сдваиваниях Дюранту, попасть никто не может открытый бросок дальше трех шагов.
Ну они там в середине четверти как бы 6 или 7 атак подряд довели до попадания из краски...
Ну вот сейчас, Денвер стоит низко в краске и Хьюстон просто встал колом. Или бесстыжие потери или героические броски, которые никто кроме КД попасть не может.
Жаль Клипперс слишком много проиграли в начале сезона. Я бы мвп отдал Каваю. Чел на одном уровне в атаке с Шеем, но на голову выше в защите
Да с такой игрой, если конечно не попадут на Оклу, остальным командам чуть ли не бой дадут, а то и выбьют кого глядишь
Нет, не дать МВП Шэю преступление (он лучший игрок планеты, и снял все вопросы по МВП позавчера) - Кавай не на одном уровне в атаке и не на голову сильнее в защите

Шэй:
- безоговорочно лучший клатчер планеты (первый по очкам в принципе, второй в пересчете на игру (первый тот, кто отыграл всего 1 игру в клатче)
- процент с игры у Шэя на 5 больше
- с двушки на 3
- на 2,8 ассиста больше, при этом потерь столько же
- по продвинутым метрикам Шэй в космосе, нет ни одной метрики в которой Кавай лучше:
PER на 3,5 больше
OWS на 4,3
DWS на 1,1
WS на 5,3
WS/48 на 0,12 (может показаться что мало, но это космический отрыв)
OBPM на 1,8
DBPM на 1,9
BPM на 3,6
VORP на 2,1

Нигде нет минимального отрыва, абсолютно по всем метрикам космический отрыв - так и по обычной статистике (очки, передачи, потери, процент и тд, ну ок по стилоблокам на чуть-чуть Кавай лучше), по продвинутым метрикам абсолютно по всему, плюс в клатче Шэй с другой планеты....
Здоровый Кавай это топ-3 лиги
Сейчас (последние 2 месяца) - просто МВП. Последние разы, когда он был в такой форме - это вынос в одного праймовых ГСВ до Зазы и вторая и третья стадия плэй-офф в 2019 за Торонто (супер-бросок протиы Филы).
Просто красавец!
Клипс прям приятно смотреть. Гарлэнд и Матурин как влитые, а Кавай как прекратил отвлекаться на уборку листвы стал монстрякой опять. При этом быстро играют, а ведь вроде самые старички, но даже Брукс тащит. Чудеса, такая перестройка по ходу сезона и прям 199% попадания в обменах
Хьюстон 2/22 трехочковые за три четверти, просто позорище, кроме Шеппарда ни на кого игроки Денвера даже не выходят, стоят ждут подбор после кирпича. Розыгрыш от Томпсона...если сейчас Удоку выпустить это будет как минимум не хуже.
По старой схеме — братик оглушил, Клипперс добил. А потом злых НИКС и Волков отдать ГСВ. Идеальное преступление просто.
Если Парусники одолеют Миннесоту, гонку за 7-е место можно считать оконченной: без Карри Воины не возьмут серию побед, а Кавай и Ко явно одолеют Сакраменто и Пеликанов.
Звучит не как план, а как хитрый планище!
давайте пацаны вперед, занимайте 7 место, делайте апсет и побеждайте сперс в первом раунде

нам-то (лал) тяжеловато будет даже с 4-6 места во втоой выйти
Что то "наследник Джордана" Энт как сталкивается со звёздами типа Луки и Кавая так сразу сдувается...
Кавай топ два МВП. Просто мутант
будь кавай здоров и доступен у леброна и карри было бы меньше гаек
Топ-3 тогда уж. Витя и Шай пока что намного выше
У НОПа 7 побед в 10 играх)А Торонто велкам в плей ин
