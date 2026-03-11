6

После перехода Люка Кеннарда реализация трехочковых «Лейкерс» выросла с 34,9% до 39,2%

Люк Кеннард заметно усилил атакующий потенциал «Лейкерс» за счет высокой реализации трехочковых бросков. За шесть матчей, предшествовавших игре с «Миннесотой», баскетболист реализовал 56,1% дальних бросков. В этот период команда добилась пяти побед при одном поражении.

Статистика демонстрирует положительную динамику эффективности «Лейкерс» в атаке из‑за дуги. До перехода Кеннарда из «Атланты» команда реализовывала 34,9% трехочковых бросков, а после его прихода показатель вырос до 39,2%.

29-летний защитник сыграл 15 матчей за «Лейкерс», набирая в среднем 10,4 очка и реализуя 49% трехочковых за 23 минуты на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Los Angeles Times
logoЛейкерс
logoЛюк Кеннард
logoНБА
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Люк красавец, отлично вписался
Странно, что его так легко отдали.
Ответ Stan WarHammer
У него истекающий контракт, который он не стал бы продлевать. Да и Атланта в этом сезоне не готова идти за гайкой, вот и использовали в обмене
мало бросает из-за дуги. хотелось бы побольше! много делает фейков и проходит под кольцо , где либо атакует, либо скидывает...
Просто Дед отдыхает, нападение хорошо работает
Ему бы ещё уверенности чутка видно что он иногда тушуется и бросать почаще хотя бы 15 попыток
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич обошел Кобе Брайанта по количеству трипл-даблов с 30 очками за «Лейкерс» (6)
11 марта, 09:25
Леброн Джеймс пропустил третий матч подряд, но должен скоро вернуться в строй
11 марта, 04:46
Лука Дончич разошелся со своей невестой и будет бороться за опеку над детьми
11 марта, 04:40
Рекомендуем
Главные новости
Билли Донован: «От фронт-офиса никаких других инструкций. Выходить и бороться»
13 минут назад
Сильвен Франциско подтвердил интерес со стороны «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса»
43 минуты назад
НБА. «Торонто» примет «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
51 минуту назад
Евролига. «Црвена Звезда» сыграет с «Фенербахче», «Барселона» примет «Хапоэль Тель-Авив»
53 минуты назадLive
Серхио Юль стал первым игроком с 700 трехочковыми в истории Евролиги
сегодня, 19:20Фото
Майк Джеймс пропустит 2-3 недели из-за растяжения задней поверхности бедра
сегодня, 19:10
Брайан Уиндхорст: «Если «Лейкерс» хотят далеко зайти в плей-офф, ключевым будет 3-е место»
сегодня, 18:22
Турниру конференции Big 12 в NCAA пришлось отказаться от светодиодного паркета из-за жалоб игроков
сегодня, 17:59
Дрэймонд Грин о 83 очках Бэма Адебайо: «Терпеть не могу негласные правила. На часах еще есть время – можно бросать»
сегодня, 17:30
Единая лига ВТБ. 36 очков Джейлена Адамса помогли «Бетсити Парме» победить «Уралмаш»
сегодня, 16:54
Ко всем новостям
Последние новости
Пау Газоль стал послом женского чемпионата мира-2026
31 минуту назадФото
Айверсон Молинар стал MVP 1/8 финала Еврокубка
54 минуты назадФото
Разыгрывающий Деджон Джарро подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
сегодня, 19:05
Евгений Пашутин о матче с «Уралмашем»: «Значимая победа в борьбе за пятое место»
сегодня, 18:42
Антон Юдин о поражении от «Бетсити Пармы»: «Снова позволяем прямым конкурентам слишком много свободы в нападении»
сегодня, 18:35
Защитник Малакай Смит подпишет 10-дневный контракт с «Бруклином»
сегодня, 17:05
Сергей Козин о проходе в финал Кубка России: «Верили в победу и держались вместе до конца»
сегодня, 15:40
Кирилл Елатонцев прошел в 1/4 финала конференции SEC NCAA с Оклахомой
сегодня, 15:25
«Вашингтон» и «Бруклин» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА
сегодня, 14:55
Олег Бартунов о матче ЦСКА-2 против МБА-МАИ: «Показали максимум. Неоценимый опыт игры против соперника из Единой лиги ВТБ»
сегодня, 13:07
Рекомендуем