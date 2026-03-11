После перехода Люка Кеннарда реализация трехочковых «Лейкерс» выросла с 34,9% до 39,2%

«Лейкерс» повысили реализацию трехочковых после перехода Люка Кеннарда.

Люк Кеннард заметно усилил атакующий потенциал «Лейкерс » за счет высокой реализации трехочковых бросков. За шесть матчей, предшествовавших игре с «Миннесотой», баскетболист реализовал 56,1% дальних бросков. В этот период команда добилась пяти побед при одном поражении.

Статистика демонстрирует положительную динамику эффективности «Лейкерс» в атаке из‑за дуги. До перехода Кеннарда из «Атланты» команда реализовывала 34,9% трехочковых бросков, а после его прихода показатель вырос до 39,2%.

29-летний защитник сыграл 15 матчей за «Лейкерс», набирая в среднем 10,4 очка и реализуя 49% трехочковых за 23 минуты на площадке.