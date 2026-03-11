После перехода Люка Кеннарда реализация трехочковых «Лейкерс» выросла с 34,9% до 39,2%
Люк Кеннард заметно усилил атакующий потенциал «Лейкерс» за счет высокой реализации трехочковых бросков. За шесть матчей, предшествовавших игре с «Миннесотой», баскетболист реализовал 56,1% дальних бросков. В этот период команда добилась пяти побед при одном поражении.
Статистика демонстрирует положительную динамику эффективности «Лейкерс» в атаке из‑за дуги. До перехода Кеннарда из «Атланты» команда реализовывала 34,9% трехочковых бросков, а после его прихода показатель вырос до 39,2%.
29-летний защитник сыграл 15 матчей за «Лейкерс», набирая в среднем 10,4 очка и реализуя 49% трехочковых за 23 минуты на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Los Angeles Times
6 комментариев
Люк красавец, отлично вписался
Странно, что его так легко отдали.
У него истекающий контракт, который он не стал бы продлевать. Да и Атланта в этом сезоне не готова идти за гайкой, вот и использовали в обмене
мало бросает из-за дуги. хотелось бы побольше! много делает фейков и проходит под кольцо , где либо атакует, либо скидывает...
Просто Дед отдыхает, нападение хорошо работает
Ему бы ещё уверенности чутка видно что он иногда тушуется и бросать почаще хотя бы 15 попыток
