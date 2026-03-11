Пол Пирс о трансформации «Клипперс»: «Раньше все крутилось вокруг Хардена, теперь у них более свободный стиль»

Пол Пирс считает, что изменения в составе сделали игру «Клипперс» разнообразнее.

«Изначально, когда они обменяли Джеймса Хардена посреди той отличной серии, которую проводили, я подумал, что они просто выбросили белый флаг. Но потом я посмотрел на состав – на те усиления, которые они получили в лице Беннедикта Матурина и Дариуса Гарлэнда.

Мне на самом деле нравится, как теперь играет эта команда – у них более свободный, текучий стиль. Раньше они были слишком зависимы от пик-н-ролла Джеймса Хардена: он создавал моменты практически для всех, а если у него не шло, то мяч просто отдавали Каваю.

Теперь же игра стала более свободной. У них больше нет Зубаца, который так сильно забивает краску, потому что сейчас в составе есть игроки, растягивающие защиту по периметру и способные стабильно попадать свои броски», – отметил экс-игрок НБА.

«Клипперс» вернулись к нейтральному балансу в таблице после старта 6-21

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: No Fouls Given
Выбросили белый флаг, и подняли черный 🏴‍☠️
Клипперс ещё в плей-офф наведут шороха, конечно если обойдутся без травм
