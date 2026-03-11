Тим Макмэн о 83 очках Бэма Адебайо: «Это была откровенная погоня за статистикой»

Журналист ESPN Тим Макмэн раскритиковал Бама Адебайо после его исторического выступления в матче с «Вашингтоном» (150:129), в котором центровой «Майами» набрал 83 очка (второй результат в истории НБА за одну игру).

«Он бросает трехочковые, когда его держат втроем! Честно говоря, концовка была просто ужасным, уродливым, отвратительным баскетболом… Я больше никогда, никогда не хочу слышать про «культуру Хит», профессионализм и всю эту чушь, потому что это была самая откровенная погоня за статистикой», – заявил Макмэн.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentral в соцсети Х
Не фанат Майами, и не фанат Бэма, но...
Господи, сколько же жалких завистников набежало. И на кого? На одного из самых скромных и порядочных трудяг в лиге. Как же у людей сгорело от того, что это Адебайо, а не кто-то из звёздных лидеров по среднему скорингу.
Бэм - красава. Каждый, кто действительно понимает, что такое скоринг, осознает, как сложно набрать да даже вдвое меньше очков.
Дюрэнт все по делу сказал, что помимо навыков нужно иметь еще и огромную выносливость для таких цифр.

Много штрафных пробил? Так остановите без фолов, в чем проблема? Не можете или не хотите - ваша проблема. И много ли в лиге больших, которые могут наказать реализацией штрафных?

Почему хейт в сторону Бэма и Майами, а не в сторону Вашингтона? Если команда позволяет себя побеждать таким образом - это не проблема победителя. Оказывайте такой уровень сопротивления, чтобы у соперника была погоня не за очевидно возможным рекордом, а была погоня победой.
Ещё раз, Бэм - молодчина, заслужил полностью. Наконец-то и на его улице праздник, пусть и личный, а не командный.
Ответ ExplodingSun
Просто людей бесит, что это не Шай, Лука, Вемби , Стеф и тд, а тут Бэм можно прикопаться к чему угодно
Ты по-моему, все перепутал, дело обстоит ровно наоборот. Как раз в силу того, что это Бэм, это воспринимается больше как прикольный мем. Если бы это была любая суперзвезда, все, кроме его фанатов, подняли бы настоящий вой по поводу такого откровенного статодротства, в миллион раз сильнее того легкого недоумения, которое получает Адебайо.

Сам-то честно себе ответь на вопрос: представь, что Шай или Лука выбросили бы 40+ штрафных и откровенно гонялись за рекордом против Вашингтона, ведя всю игру +15-20. Реакцию представил? Ну вот.
Матч выиграли? Выиграли. Ну и чего он ноет тогда? Если бы это происходило в ущерб результату были бы вопросы, а так ничего плохого не вижу.
Причем там отрыв был на протяжении всей игры около 10 очков, что в НБА сейчас за минуты 2 можно отыграть:) Да и Вашик сам почти 130 в обратку напулял, т.е. не было такого что эти очки были мусорными, игрок их набрал и помог победить своей команде:)
Комментарий удален модератором
Так можно сказать про любого баскетболиста, слова ни о чем, да соперник был ни о чем, но кто мешает другим сделать подобное)
Конечно нельзя так про любого сказать. Керр не выпустил на 4 четверть Клея, когда он установил рекорд - 60 очков меньше чем за 30 минут. Так что иногда решение тренера сильно влияет.
Вот что нужно знать о 83 очках Адебайо:
Име Удока "Это были 36 штрафных... и Уизардс"
Джей Реддик "В последние 3 минуты игра была довольно своеобразной"
Брайан Киф "Честно говоря последняя четверть мало походила на баскетбольный матч"
Тим Макмэн "Это была откровенная погоня за статистикой"

многие кто непосредственно работает в НБА в открытую говорят что за цирк и клоунада это была а тут люди еще пытаются доказывать насколько это офуительный рекорд, ага ##### конечно...
Уилт в том самом легендарном матче с Никс провел на паркете все 48 минут без замен - сегодня ночью Бэм отыграл 41:54 .
Перед началом 4-й четверти Филадельфия уже вела 19 очков - Хит сегодня ночью перед началом 4-й четверти вели +16.
Перед началом 4-й четверти у Уилта было 69 очков - получается, в 4-й четверти, абсолютно ничего не значащей, он набрал 31 очко.
Никс в том сезоне были 2-й командой с конца таблицы - Вашингтон в этом сезоне тоже 2-я команда с конца таблицы.

Рекорд Уилта - это абсолютно невероятное статистическое достижение.
Но почему-то про него ничего такого не говорят, как про достижение Бэма.
Может быть потому что нет записи самой игры где он набрал 100 очков? И то что это происходило в люто бородатые времена, где даже некоторых статических показателей не существовало? И еще где Бэм и где Чемберлен в свои эпохи? Абсолютно не выделяющийся по скорингу центровой перегнал Коби Брайанта с 46 штрафными. Конечно у людей будут вопросы
Истина!☝️
Макманаман херни не скажет
Как будто Кобе не гонялся за статистикой
За карьеру Коби пять раз набирал более 50 очков, ограничиваясь лишь тремя четвертями

20 декабря 2005 года против Далласа к концу 3 четверти Кобян набрал 62 очка – больше, чем весь Даллас (95:61). И он не вышел на 4 четверть шакалить очки. Тот случай, когда один человек достойнее всей франшизы Хит.
Я тоже завидую Бэму(
Да все гонятся за статистическими рекордами.обычное дело,если шанс есть,то почему нет
Угу Овечкин вышел такой и говорит Вашингтону давайте вы на меня играйте, я хочу 10забить))) Это так не работает.
Ну в хоккее немного по другому.Я ничего не имею против рекорда,но сколько он выходил,чтобы в пустые забивать ))или в том году Ливо,что рекорд Мозякина побить.На них играли,чтобы они забили 😁
