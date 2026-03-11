Тим Макмэн о 83 очках Бэма Адебайо: Это была откровенная погоня за статистикой.

Журналист ESPN Тим Макмэн раскритиковал Бама Адебайо после его исторического выступления в матче с «Вашингтоном» (150:129), в котором центровой «Майами » набрал 83 очка (второй результат в истории НБА за одну игру).

«Он бросает трехочковые, когда его держат втроем! Честно говоря, концовка была просто ужасным, уродливым, отвратительным баскетболом… Я больше никогда, никогда не хочу слышать про «культуру Хит», профессионализм и всю эту чушь, потому что это была самая откровенная погоня за статистикой», – заявил Макмэн.