Тим Макмэн о 83 очках Бэма Адебайо: «Это была откровенная погоня за статистикой»
Журналист ESPN Тим Макмэн раскритиковал Бама Адебайо после его исторического выступления в матче с «Вашингтоном» (150:129), в котором центровой «Майами» набрал 83 очка (второй результат в истории НБА за одну игру).
«Он бросает трехочковые, когда его держат втроем! Честно говоря, концовка была просто ужасным, уродливым, отвратительным баскетболом… Я больше никогда, никогда не хочу слышать про «культуру Хит», профессионализм и всю эту чушь, потому что это была самая откровенная погоня за статистикой», – заявил Макмэн.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentral в соцсети Х
Господи, сколько же жалких завистников набежало. И на кого? На одного из самых скромных и порядочных трудяг в лиге. Как же у людей сгорело от того, что это Адебайо, а не кто-то из звёздных лидеров по среднему скорингу.
Бэм - красава. Каждый, кто действительно понимает, что такое скоринг, осознает, как сложно набрать да даже вдвое меньше очков.
Дюрэнт все по делу сказал, что помимо навыков нужно иметь еще и огромную выносливость для таких цифр.
Много штрафных пробил? Так остановите без фолов, в чем проблема? Не можете или не хотите - ваша проблема. И много ли в лиге больших, которые могут наказать реализацией штрафных?
Почему хейт в сторону Бэма и Майами, а не в сторону Вашингтона? Если команда позволяет себя побеждать таким образом - это не проблема победителя. Оказывайте такой уровень сопротивления, чтобы у соперника была погоня не за очевидно возможным рекордом, а была погоня победой.
Ещё раз, Бэм - молодчина, заслужил полностью. Наконец-то и на его улице праздник, пусть и личный, а не командный.
Сам-то честно себе ответь на вопрос: представь, что Шай или Лука выбросили бы 40+ штрафных и откровенно гонялись за рекордом против Вашингтона, ведя всю игру +15-20. Реакцию представил? Ну вот.
Име Удока "Это были 36 штрафных... и Уизардс"
Джей Реддик "В последние 3 минуты игра была довольно своеобразной"
Брайан Киф "Честно говоря последняя четверть мало походила на баскетбольный матч"
Тим Макмэн "Это была откровенная погоня за статистикой"
многие кто непосредственно работает в НБА в открытую говорят что за цирк и клоунада это была а тут люди еще пытаются доказывать насколько это офуительный рекорд, ага ##### конечно...
Перед началом 4-й четверти Филадельфия уже вела 19 очков - Хит сегодня ночью перед началом 4-й четверти вели +16.
Перед началом 4-й четверти у Уилта было 69 очков - получается, в 4-й четверти, абсолютно ничего не значащей, он набрал 31 очко.
Никс в том сезоне были 2-й командой с конца таблицы - Вашингтон в этом сезоне тоже 2-я команда с конца таблицы.
Рекорд Уилта - это абсолютно невероятное статистическое достижение.
Но почему-то про него ничего такого не говорят, как про достижение Бэма.
20 декабря 2005 года против Далласа к концу 3 четверти Кобян набрал 62 очка – больше, чем весь Даллас (95:61). И он не вышел на 4 четверть шакалить очки. Тот случай, когда один человек достойнее всей франшизы Хит.