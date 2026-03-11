Греция рассчитывает привлечь Андрея Стояковича в национальную команду

Андрей Стоякович выбирает между сборными Греции и Сербии.

Андрей Стоякович, сын легендарного снайпера НБА Предрага Стояковича, стоит перед выбором национальной сборной. 21-летний защитник имеет греческий и сербский паспорта и может выступать за любую из этих стран.

По информации SDNA, генеральный менеджер сборной Греции Никос Зисис недавно посетил США, чтобы встретиться с игроком. Греческая сторона настроена оптимистично и рассчитывает, что Стоякович выберет именно их команду.

В текущем сезоне за команду университета Иллинойс в NCAA Стоякович набирает в среднем 13,3 очка, 4,5 подбора и 1 передачу за игру.