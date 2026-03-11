  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  Дончич о победе над «Миннесотой»: «Ключевую роль сыграл Смарт. Он взял на себя персональную опеку Эдвардса»
2

Лука Дончич назвал Маркуса Смарта главным творцом победы над «Миннесотой».

Лука Дончич выделил ключевую роль Маркуса Смарта в победе над «Миннесотой» (120:106). Словенец оформил трипл‑дабл (31 очко, 11 подборов, 11 передач), но после матча выделил игру защитника, сдержавшего Энтони Эдвардса.

«Очевидно, все началось с Маркуса Смарта. Он взял на себя персональную опеку Эдвардс. Но чтобы сдержать игроков такого уровня, нужна слаженная работа всей команды. Мы действовали сообща и в итоге добились нужного результата.

Повторю: ключевую роль сыграл Смарт, но остановить таких баскетболистов всегда непросто. Сегодня мы справились с этой задачей», – сказал Дончич.

Лидер «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс провел матч ниже своих обычных стандартов: за 31 минуту на площадке он набрал 14 очков, реализовав лишь 2 броска из 15 (в том числе 1 из 10 – из‑за дуги).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoЛейкерс
logoМаркус Смарт
logoЭнтони Эдвардс
logoЛука Дончич
logoМиннесота
logoНБА
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, Смарт хорошо закрыл Энтони
энтони теряется когда его смарт держит, факт. Не готов к такому уровню цепкости.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
