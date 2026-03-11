«Могли бы достичь большего вместе». «Монако» официально подтвердил уход Вассилиса Спанулиса

Вассилис Спанулис официально расстался с «Монако».

«Монако» выпустил пресс-релиз по поводу ухода главного тренера Вассилиса Спанулиса. Греческий специалист подал в отставку на прошлой неделе и был тверд в своем решении после встречи с руководителями клуба.

«Верили, что с ним получаем не просто тренера, а настоящего лидера. Время показало, что это правда.

Вассилис привел «Монако» к первому финалу Евролиги в Абу-Даби. Помог команде выиграть первый Суперкубок Франции и завоевать Кубок лидеров впервые за 8 лет. Но дело не только в баскетболе, он вдохновлял всех в организации, я сам многому научился после нашего сотрудничества.

Могли бы достичь большего вместе, но иногда обстоятельства диктуют сложные и болезненные решения. Уверен, что у Вассилиса останутся позитивные воспоминания о Монако и уважение всех, кто с ним работал в команде», – написал генменеджер Алексей Ефимов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Монако»
