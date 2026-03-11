  • Сэм Митчелл – Брайану Кифу о 83 очках Бэма Адебайо: «Мои поздравления! Спасибо, что занял мое место»
Сэм Митчелл – Брайану Кифу о 83 очках Бэма Адебайо: «Мои поздравления! Спасибо, что занял мое место»

Сэм Митчелл отпраздновал рекорд Бэма Адебайо.

Сэм Митчелл был главным тренером «Торонто» в 2006 году, когда Кобе Брайант провел исторический матч с 81 очком. Митчелл отпраздновал выступление Бэма Адебайо, набравшего 83 очка, в прямом эфире с шампанским и обратился к главному тренеру «Уизардс» Брайану Кифу.

«Я больше не тот тупица, которым меня все время считали. Тренер, все не так плохо. Ты проснешься завтра утром, солнце будет светить за окном. И ты вспомнишь, как говорил это обо мне. Как и каждый другой тренер. «Я никогда бы не дал такому случиться с моей командой. Выпустил бы всех со скамейки, натравил всех пятерых».

Тренер, ты сделал ровно то, что пытался сделать я. Взял тайм-аут. Опробовал все возможные варианты обороны. Но в конечном итоге – ты не выходишь на площадку. Нужно принять этот удар судьбы как мужчина. Поздравляю, молодой человек.

Это не худшее, что может случиться, но будет ощущаться именно так еще очень долго.

Спасибо, что занял мое место», – порадовался Митчелл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Omer Osman
Вот интересно понять логику людей (хотя вряд-ли она там есть), которые говорят не считается. Типа не надо было бросать столько штрафных? Сказать судьям чтобы они не свистели? В чем прикол объясните?
Ответ Jorge de Guzman
Камон, ребят, это же Кобе Брайант!
Ответ Jorge de Guzman
Кобе после своей смерти очень возвышен большим количеством игроком и болельщиков. Попробуйте где-нибудь написать, что он даже в топ-10 олтайм не входит, ваш телефон взорвётся от количества гневных комментариев. Как будто бы все одним днём забыли про его бросковую эффективность, токсичность по отношению к команде, историю с изнасилованием и т.д. О мёртвых либо хорошо, либо никак.
Вспомните кто играл в том матче за Торонто??? Вот именно.... С игроками Вашингтона, которые принимали участие в сегодняшней игре будет тоже самое.... В ближайшее время мало кто из ни останется в лиге, а из тех кто останется мало кто будет даже в регулярной ротации.
Ответ Невралгия Ребрачи
Крис Бош и Джален Роуз :)
Кто бы вспомнил что Митчелл был частью той игры)
