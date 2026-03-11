Сэм Митчелл – Брайану Кифу о 83 очках Бэма Адебайо: «Мои поздравления! Спасибо, что занял мое место»

Сэм Митчелл отпраздновал рекорд Бэма Адебайо.

Сэм Митчелл был главным тренером «Торонто » в 2006 году, когда Кобе Брайант провел исторический матч с 81 очком. Митчелл отпраздновал выступление Бэма Адебайо , набравшего 83 очка, в прямом эфире с шампанским и обратился к главному тренеру «Уизардс» Брайану Кифу.

«Я больше не тот тупица, которым меня все время считали. Тренер, все не так плохо. Ты проснешься завтра утром, солнце будет светить за окном. И ты вспомнишь, как говорил это обо мне. Как и каждый другой тренер. «Я никогда бы не дал такому случиться с моей командой. Выпустил бы всех со скамейки, натравил всех пятерых».

Тренер, ты сделал ровно то, что пытался сделать я. Взял тайм-аут. Опробовал все возможные варианты обороны. Но в конечном итоге – ты не выходишь на площадку. Нужно принять этот удар судьбы как мужчина. Поздравляю, молодой человек.

Это не худшее, что может случиться, но будет ощущаться именно так еще очень долго.

Спасибо, что занял мое место», – порадовался Митчелл.