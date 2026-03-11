«Обсуждение в нужном направлении». Женская НБА и профсоюз игроков провели 12-часовые переговоры перед очередным дедлайном

Переговоры по новому коллективному соглашению женской НБА не завершены.

10 марта было заявлено женской НБА в качестве дедлайна на обсуждение нового коллективного соглашения с профсоюзом игроков. Стороны встретились для длительного обсуждения и провели 10 часов в основном составе и еще два часа в дополнительном обсуждении с участием персонала двух организаций.

Интересы бакетболисток представляли Брианна Стюарт, Ннека Огвумике, Бри Тернер и Алиша Кларк.

«Все сложно. Мы пытаемся найти решение, которое устроило бы все стороны. Соглашение, которое послужило бы прорывом для игроков, но обеспечило баланс с интересами инвесторов. Осталось еще много работы. Но заканчивать надо поскорее», – призналась комиссионер Кэти Энгельберт.

«Последние 10-11 часов обсуждение шло в нужном направлении. Но все продолжается», – рассказала исполнительный директор профсоюза Терри Джексон.