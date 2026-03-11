Евролига собирается изменить модель лицензирования и расширить список постоянных участников
Евролига стоит на пороге структурных изменений.
Под руководством нового исполнительного директора Чуса Буэно Евролига готовится к реорганизации и планирует частично перенять модель НБА.
Нынешние обладатели лицензии A получат бессрочные лицензии и сохранят статус долевых владельцев. К их числу планируют присоединить и другие клубы, которые смогут внести сумму в размере от 40 до 75 миллионов евро. В числе заинтересованных – «Валенсия», «Хапоэль Тель-Авив», «Дубай» и ПАОК.
Количество постоянных участников может быть расширено до 18-20 организаций, общее количество может дойти до 24 в течение 3 лет.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Marca
