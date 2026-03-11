Джей Джей Редик о 83 очках Бэма Адебайо: «В последние 3 минуты баскетбол был своеобразным»
Джей Джей Редик прокомментировал рекорд Бэма Адебайо.
Центровой «Майами» Бэм Адебайо вышел на второе место в истории НБА по очкам в одном матче (83).
«Удивительно, как ему это удалось. Зашел в комнату, увидел счет. Бэм стоял на линии штрафных, «Хит» в последнее время отлично выглядят. Сказал своим тренерам: «Ого, они на ходу». Они переглянулись: «Ты шутишь? У Бэма 77 очков».
После этого я посмотрел последние 3 минуты, и баскетбол был своеобразным», – признался главный тренер «Лейкерс».
В концовке встречи команды намеренно фолили с разных сторон, чтобы помешать или помочь Адебайо обогнать Кобе Брайанта (81 очко).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэвида Мендес-Япковица
Вашингтон настолько неудачники, что даже не смогли в концовке помешать Бэму превзойти Кобе, хотя очень старались
В последние минуты это был не баскетбол. Ладно б еще боролись за победу, но нет, тупо статку набить
У Коби с Торонто было также
Да похер. Когда ты приблизился к шансу побить один из исторических рекордов, ты воспользуешься им
Если в следующей игре против Юты Лука или Шай с первой четверти будут набивать этот рекорд. Сколько на них помоев выльют тогда? А ведь никакой разницы нет
Да бредовый рекорд, тот же Лука в этом сезоне против Вашика играли когда сделал трипл дабл за четверть и мог бы спокойно 80+ набить если бы играл но после половины сел отдыхать. А тут просто пиар акция какая-то
