Джей Джей Редик о 83 очках Бэма Адебайо: «В последние 3 минуты баскетбол был своеобразным»

Джей Джей Редик прокомментировал рекорд Бэма Адебайо.

Центровой «Майами» Бэм Адебайо вышел на второе место в истории НБА по очкам в одном матче (83).

«Удивительно, как ему это удалось. Зашел в комнату, увидел счет. Бэм стоял на линии штрафных, «Хит» в последнее время отлично выглядят. Сказал своим тренерам: «Ого, они на ходу». Они переглянулись: «Ты шутишь? У Бэма 77 очков».

После этого я посмотрел последние 3 минуты, и баскетбол был своеобразным», – признался главный тренер «Лейкерс».

В концовке встречи команды намеренно фолили с разных сторон, чтобы помешать или помочь Адебайо обогнать Кобе Брайанта (81 очко).