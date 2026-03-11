«Не думал, что он сыграет в этом году». Торин Принс вернулся на площадку после операции на шее

Торин Принс восстановился после операции.

Форвард «Милуоки» Торин Принс выбыл в ноябре из-за грыжи межпозвонкового диска в шейном отделе. Баскетболисту потребовалась операция.

Принс вернулся на площадку в проигранном матче против «Финикса» (114:129). Форвард провел 17,8 минуты на площадке и сделал 3 подбора.

«Здорово, потому что, честно говоря, не думал, что он сыграет в этом году. Он вернулся на площадку за счет собственных усилий, это многое о нем говорит», – признался главный тренер Док Риверс.

Принс отыграл 9 матчей в нынешнем сезоне, набирая 5,4 очка и 1,8 подбора за 20,8 минуты в среднем.