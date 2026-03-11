Бэм Адебайо – Дуэйну Уэйду: «Тащи свою задницу обратно»

Бэм Адебайо посмеялся над недавними заявлениями Уэйда.

Дуэйн Уэйд раскритиковал состояние «Майами» на подкасте Шакила О’Нила.

«Надо разбудить город. Он спит мертвецким сном. Когда мы были здесь, улицы шумели. Провел пару дней, на улице тихо.

Думал задержаться, но уезжаю, в городе нет энергии. Нужен кто-то, кто вернет ее. Но никого нет. Когда приехал Шак, это повлияло на культуру.

Два дня в городе и все время сонный», – заявил Уэйд.

«Несет что-то о том, что нет шума, что он валит из города. Эй, 45-летний, тащи свою задницу обратно.

Знаю, что он просто пытается нас растормошить. Но сегодня было очень даже громко», – заявил Адебайо после своего рекордного матча с 83 очками.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Навина Ганглани
Задница - это у Кайла Лаури. У Ди Уэйда - челюсть
Кто бы там что ни говорил, очень крутое достижение Бэма. Чувак, который пашет в защите, настоящая рабочая лошадь бьёт рекорд Коби по очкам. Много штрафных? Ну так спросите Уизардс зачем они лупили Бэма в каждом владении, даже не пытаясь чисто чисто сыграть в защите
Кто бы там что ни говорил, очень крутое достижение Бэма. Чувак, который пашет в защите, настоящая рабочая лошадь бьёт рекорд Коби по очкам. Много штрафных? Ну так спросите Уизардс зачем они лупили Бэма в каждом владении, даже не пытаясь чисто чисто сыграть в защите
Как зачем? Чтобы не забил..))
Повеселились одну ночь, потом вернутся к своему плэйин состоянию и отлету в первом раунде
