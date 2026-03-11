Бэм Адебайо – Дуэйну Уэйду: «Тащи свою задницу обратно»

Бэм Адебайо посмеялся над недавними заявлениями Уэйда.

Дуэйн Уэйд раскритиковал состояние «Майами » на подкасте Шакила О’Нила.

«Надо разбудить город. Он спит мертвецким сном. Когда мы были здесь, улицы шумели. Провел пару дней, на улице тихо.

Думал задержаться, но уезжаю, в городе нет энергии. Нужен кто-то, кто вернет ее. Но никого нет. Когда приехал Шак, это повлияло на культуру.

Два дня в городе и все время сонный», – заявил Уэйд.

«Несет что-то о том, что нет шума, что он валит из города. Эй, 45-летний, тащи свою задницу обратно.

Знаю, что он просто пытается нас растормошить. Но сегодня было очень даже громко», – заявил Адебайо после своего рекордного матча с 83 очками.