Лука Дончич обошел Кобе Брайанта по количеству трипл-даблов с 30 очками за «Лейкерс» (6)

Лука Дончич оформил 7-й трипл-дабл в сезоне.

«Лейкерс» обыграли «Миннесоту» на своей площадке (120:106) и вышли на 4-е место в Западной конференции.

Команда идет с результатом 10-2 в матчах с Лукой Дончичем и Остином Ривзом и без Леброна Джеймса .

Два защитника стали главными «скорерами» матча, набрав 62 очка.

У Ривза 31 очко (10 из 20 с игры, 4 из 10 из-за дуги, 7 из 9 с линии), 7 подборов и 8 передач.

Лука Дончич оформил 7-й трипл-дабл в нынешнем сезоне (89-й в карьере). В его активе 31 очко (11 из 24 с игры, 4 из 12 из-за дуги, 5 из 6 с линии), 11 подборов, 11 передач на 4 потери, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Дончич обошел Кобе Брайанта (5) по количеству трипл-даблов с 30 очками и более за «Лейкерс » (6). Лидирует по этому показателю Мэджик Джонсон (17). У Леброна Джеймса 14 таких матчей.