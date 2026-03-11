Лука Дончич обошел Кобе Брайанта по количеству трипл-даблов с 30 очками за «Лейкерс» (6)
Лука Дончич оформил 7-й трипл-дабл в сезоне.
«Лейкерс» обыграли «Миннесоту» на своей площадке (120:106) и вышли на 4-е место в Западной конференции.
Команда идет с результатом 10-2 в матчах с Лукой Дончичем и Остином Ривзом и без Леброна Джеймса.
Два защитника стали главными «скорерами» матча, набрав 62 очка.
У Ривза 31 очко (10 из 20 с игры, 4 из 10 из-за дуги, 7 из 9 с линии), 7 подборов и 8 передач.
Лука Дончич оформил 7-й трипл-дабл в нынешнем сезоне (89-й в карьере). В его активе 31 очко (11 из 24 с игры, 4 из 12 из-за дуги, 5 из 6 с линии), 11 подборов, 11 передач на 4 потери, 2 перехвата и 1 блок-шот.
Дончич обошел Кобе Брайанта (5) по количеству трипл-даблов с 30 очками и более за «Лейкерс» (6). Лидирует по этому показателю Мэджик Джонсон (17). У Леброна Джеймса 14 таких матчей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
теперь Адебайо и Луке осталось Кобе только по количеству титулов обойти))
Почти нереально, их же Шак не тащил к титулам в начале карьеры
Да им бы по одной гайке взять - и то счастье:)
Без Леброна команда играет лучше. Намного больше движения на обеих половинах. Пора сказать старику спасибо, и отпустить в прощальный тур в Кливленд. Не знаю заслужил ли Леброн статую, скорее нет чем да, но майку под сводами точно заслужил.
Из уважения к Кобе, мог бы и не делать такой трипл дабл
В один день сразу два игрока обошли КБ в двух показателях.
