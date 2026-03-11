Перенесенный матч 21-го тура Евролиги между «Парижем» и «Хапоэлем» пройдет 17 марта

Евролига утвердила дату перенесенного матча «Хапоэля».

Домашний матч «Хапоэля Тель-Авив » против «Парижа » в рамках 21-го тура Евролиги должен был пройти в начале января, был отложен до 3 марта и опять перенесен в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Лига утвердила окончательную дату встречи. Игра пройдет в Софии 17 марта в 17:00 по местному времени.