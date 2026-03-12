  ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия разгромила Аргентину, Франция победила Филиппины и другие результаты
Сегодня прошли 12 матчей квалификационного турнира к ЧМ-2026 среди женщин.

Квалификационные игры проходят в Ухане, Стамбуле, Виллербане и Сан-Хуане.

Ухань

Группа А

Чехия – Южный Судан – 89:52 (20:15, 22:13, 31:16, 16:8)

11 марта. 8:30

Бразилия – Бельгия – 70:99 (12:23, 22:35, 21:23, 15:18)

11 марта. 11:30

Китай – Мали – 81:68 (20:20, 15:9, 22:19, 24:20)

11 марта. 14:30

Положение команд: Чехия– 1-0, Бельгия – 1-0, Китай – 1-0,  Мали – 0-1, Бразилия – 0-1, Южный Судан – 0-1.

Стамбул

Группа А

Аргентина – Австралия – 65:91 (21:26, 15:23, 15:17, 14:25)

11 марта. 14:30

Япония – Венгрия – 65:77 (24:20, 7:16, 16:23, 18:18)

11 марта. 17:30

Канада – Турция – 69:71 (8:21, 16:18, 23:14, 22:18)

11 марта. 20:30

Положение команд: Австралия– 1-0, Венгрия– 1-0, Турция– 1-0, Канада – 0-1, Япония – 0-1, Аргентина – 0-1.

Виллербан

Группа А

Нигерия – Колумбия – 70:37 (18:12, 16:17, 19:5, 17:3)

11 марта. 16:00

Германия – Южная Корея – 76:49 (23:12, 17:8, 11:18, 25:11)

11 марта. 19:00

Франция – Филиппины – 115:66 (24:9, 29:17, 33:12, 29:28)

11 марта. 22:30

Положение команд: Нигерия – 1-0, Германия – 1-0, Франция – 1-0, Филиппины – 0-1, Южная Корея – 0-1, Колумбия– 0-1.

Сан-Хуан

Группа А

Испания – Новая Зеландия – 99:50 (22:9, 25:13, 30:14, 22:14)

11 марта. 21:00

США – Сенегал – 110:46 (28:11, 31:8, 23:17, 28:10)

12 марта. 0:00

Италия – Пуэрто-Рико – 78:41 (28:14, 17:10, 16:9, 17:8)

12 марта. 3:00

Положение команд: Испания – 1-0, США – 1-0, Италия – 1-0, Сенегал – 0-1,  Пуэрто-Рико – 0-1, Новая Зеландия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Риз даже против Сенегала не тянет, худшая с запасом в сборной, как её только запихнули сюда.
