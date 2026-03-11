Winline Basket Cup. ЦСКА вырвал победу у «Локомотива-Кубань»
Сегодня прошел один матч в рамках Winline Basket Cup.
ЦСКА в напряженной концовке обыграл «Локомотив-Кубань».
Групповой этап
Группа А
ЦСКА– Локомотив-Кубань – 93:89 (20:25, 25:14, 27:27, 21:23)
ЦСКА: Уэйр (16), Тримбл (15), Руженцев (14 + 7 подборов), Жан-Шарль (12 + 5 подборов), Карпенко (10).
ЛОКОМОТИВ: Мартин (19), Хаджибегович (15 + 8 подборов), Квитковских (13 + 5 подборов), Миллер (12 + 8 подборов + 7 передач).
17 февраля. 21.00
Положение команд: ЦСКА – 5-1, Парма – 3-2, Мега – 2-3, Локомотив-Кубань – 1-5.
Группа Б
Положение команд: УНИКС – 4-1, Зенит – 3-2, Уралмаш – 3-2, Игокеа – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
2 комментария
Молодцы армейцы!
ЦСКА с победой! Матч ничего не решал но приятно! Молодцы!
