Winline Basket Cup. ЦСКА вырвал победу у «Локомотива-Кубань»

Сегодня прошел один матч в рамках Winline Basket Cup.

ЦСКА в напряженной концовке обыграл «Локомотив-Кубань».

Групповой этап

Группа А

ЦСКА– Локомотив-Кубань – 93:89 (20:25, 25:14, 27:27, 21:23)

ЦСКА: Уэйр (16), Тримбл (15), Руженцев (14 + 7 подборов), Жан-Шарль (12 + 5 подборов), Карпенко (10).

ЛОКОМОТИВ: Мартин (19), Хаджибегович (15 + 8 подборов), Квитковских (13 + 5 подборов), Миллер (12 + 8 подборов + 7 передач).

17 февраля. 21.00

Положение командЦСКА – 5-1, Парма – 3-2, Мега – 2-3, Локомотив-Кубань – 1-5.

Группа Б

Положение команд: УНИКС – 4-1, Зенит – 3-2, Уралмаш – 3-2, Игокеа – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Молодцы армейцы!
ЦСКА с победой! Матч ничего не решал но приятно! Молодцы!
