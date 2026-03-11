Дебют Макса Струса в сезоне может состояться на следующей неделе
Защитник «Кавальерс» Макс Струс успешно восстанавливается после операции на стопе, перенесенной в межсезонье.
По информации обозревателя The Athletic Джо Вардона, дебют Струса в регулярном чемпионате с высокой долей вероятности состоится во время одного из матчей на следующей неделе.
В прошлом сезоне Струс набирал в среднем 9,4 очка, 4,3 подбора и 3,2 передачи, реализуя почти 39% трехочковых.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А так конечно очень нужен, в этом сезоне бустанулся Мэррилл, но иногда у него бывают провалы, как в прошлых 2 матчах, а больше подобных исполнителей нет.
При этом Струс в ПО досточно хорошо себя показывает.