3

Дебют Макса Струса в сезоне может состояться на следующей неделе

Защитник «Кавальерс» Макс Струс успешно восстанавливается после операции на стопе, перенесенной в межсезонье.

По информации обозревателя The Athletic Джо Вардона, дебют Струса в регулярном чемпионате с высокой долей вероятности состоится во время одного из матчей на следующей неделе.

В прошлом сезоне Струс набирал в среднем 9,4 очка, 4,3 подбора и 3,2 передачи, реализуя почти 39% трехочковых. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
logoКливленд
logoМакс Струс
logoНБА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Надеюсь в игровом плане там все в порядке. Ведь он даже в слухах по обмену не проходил и это при ситуации с их платежкой.
А так конечно очень нужен, в этом сезоне бустанулся Мэррилл, но иногда у него бывают провалы, как в прошлых 2 матчах, а больше подобных исполнителей нет.
При этом Струс в ПО досточно хорошо себя показывает.
Ответ Cubs-V
Надеюсь в игровом плане там все в порядке. Ведь он даже в слухах по обмену не проходил и это при ситуации с их платежкой. А так конечно очень нужен, в этом сезоне бустанулся Мэррилл, но иногда у него бывают провалы, как в прошлых 2 матчах, а больше подобных исполнителей нет. При этом Струс в ПО досточно хорошо себя показывает.
Наверное он единственный из ролевиков кто не сдал после Майами
Струс последний играл в официальном матчах когда Тэйтум порвал Ахилл, Тэйтум даже раньше вернулся
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
