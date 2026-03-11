Дебют Макса Струса в сезоне может состояться на следующей неделе

Защитник «Кавальерс» Макс Струс успешно восстанавливается после операции на стопе, перенесенной в межсезонье.

По информации обозревателя The Athletic Джо Вардона, дебют Струса в регулярном чемпионате с высокой долей вероятности состоится во время одного из матчей на следующей неделе.

В прошлом сезоне Струс набирал в среднем 9,4 очка, 4,3 подбора и 3,2 передачи, реализуя почти 39% трехочковых.