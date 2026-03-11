  • Диллон Брукс о Майкле Джордане: «Энтони Эдвардс с броском, против которого невозможно защищаться»
Диллон Брукс о Майкле Джордане: «Энтони Эдвардс с броском, против которого невозможно защищаться»

Диллон Брукс назвал лучших игроков в истории НБА.

Форвард «Санз» Диллон Брукс ответил на вопрос о лучших игроках НБА во время интервью видеоблогеру N3ON.

«Величайший игрок? Для меня это Кобе.

Самый неудержимый? Он или Майкл Джордан. 

То, как все они говорят о Майкле Джордане – просто безумие. Но потом я смотрю видеозаписи его игр и все такое. Один из самых атлетичных парней. Он как Энтони Эдвардс, но с броском, против которого невозможно защищаться... Никто никогда не вселял в меня такого страха, как эти парни, которые говорят о Майкле Джордане. Они называют его Черным Иисусом. Они рассказывают всякую чушь о Майкле Джордане», – поделился Брукс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube N3ON
Это такой перевод или Брукс ещё не протрезвел после задержания ???🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Это такой перевод или Брукс ещё не протрезвел после задержания ???🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
... Не той рукой выводил каракули-не разобрал.
Это такой перевод или Брукс ещё не протрезвел после задержания ???🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Это из протокола))) свалил причины алкогольного вождения на Черного Иисуса
Кто не видел Джордана - он как Кавай Ленард с менталитетом Коби Брайанта и здоровьем Леброна Джеймса
Кто не видел Джордана - он как Кавай Ленард с менталитетом Коби Брайанта и здоровьем Леброна Джеймса
И с треш-током Диллона Брукса !!!!👍👍👍
хрень какую то сморозил..🤣✌️🤭
Реджи Миллер о трех лучших игроках в истории: «Джордан, Кобе, Леброн»
10 марта, 07:04
Можно ли уже делать выводы о будущем Дёмина в НБА? Смотрим его статистику в нашем материале
9 марта, 14:00Спецпроект
Майкл Джордан о спорах о величайшем игроке в истории: «Это все пустые сравнения. Для меня термина GOAT просто не существует»
9 марта, 07:03
Энтони Эдвардс включил себя в лучшую пятерку всех времен, сместив Майкла Джордана на «тройку»
8 марта, 07:39
Билли Донован: «От фронт-офиса никаких других инструкций. Выходить и бороться»
11 минут назад
Сильвен Франциско подтвердил интерес со стороны «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса»
41 минуту назад
НБА. «Торонто» примет «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
49 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» сыграет с «Фенербахче», «Барселона» примет «Хапоэль Тель-Авив»
51 минуту назадLive
Серхио Юль стал первым игроком с 700 трехочковыми в истории Евролиги
59 минут назадФото
Майк Джеймс пропустит 2-3 недели из-за растяжения задней поверхности бедра
сегодня, 19:10
Брайан Уиндхорст: «Если «Лейкерс» хотят далеко зайти в плей-офф, ключевым будет 3-е место»
сегодня, 18:22
Турниру конференции Big 12 в NCAA пришлось отказаться от светодиодного паркета из-за жалоб игроков
сегодня, 17:59
Дрэймонд Грин о 83 очках Бэма Адебайо: «Терпеть не могу негласные правила. На часах еще есть время – можно бросать»
сегодня, 17:30
Единая лига ВТБ. 36 очков Джейлена Адамса помогли «Бетсити Парме» победить «Уралмаш»
сегодня, 16:54
Ко всем новостям
Последние новости
Пау Газоль стал послом женского чемпионата мира-2026
29 минут назадФото
Айверсон Молинар стал MVP 1/8 финала Еврокубка
52 минуты назадФото
Разыгрывающий Деджон Джарро подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
сегодня, 19:05
Евгений Пашутин о матче с «Уралмашем»: «Значимая победа в борьбе за пятое место»
сегодня, 18:42
Антон Юдин о поражении от «Бетсити Пармы»: «Снова позволяем прямым конкурентам слишком много свободы в нападении»
сегодня, 18:35
Защитник Малакай Смит подпишет 10-дневный контракт с «Бруклином»
сегодня, 17:05
Сергей Козин о проходе в финал Кубка России: «Верили в победу и держались вместе до конца»
сегодня, 15:40
Кирилл Елатонцев прошел в 1/4 финала конференции SEC NCAA с Оклахомой
сегодня, 15:25
«Вашингтон» и «Бруклин» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА
сегодня, 14:55
Олег Бартунов о матче ЦСКА-2 против МБА-МАИ: «Показали максимум. Неоценимый опыт игры против соперника из Единой лиги ВТБ»
сегодня, 13:07
Рекомендуем