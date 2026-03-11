Диллон Брукс о Майкле Джордане: «Энтони Эдвардс с броском, против которого невозможно защищаться»

Диллон Брукс назвал лучших игроков в истории НБА.

Форвард «Санз» Диллон Брукс ответил на вопрос о лучших игроках НБА во время интервью видеоблогеру N3ON.

«Величайший игрок? Для меня это Кобе.

Самый неудержимый? Он или Майкл Джордан.

То, как все они говорят о Майкле Джордане – просто безумие. Но потом я смотрю видеозаписи его игр и все такое. Один из самых атлетичных парней. Он как Энтони Эдвардс, но с броском, против которого невозможно защищаться... Никто никогда не вселял в меня такого страха, как эти парни, которые говорят о Майкле Джордане. Они называют его Черным Иисусом. Они рассказывают всякую чушь о Майкле Джордане», – поделился Брукс.