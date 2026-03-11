4

Кармело Энтони: «Все ждут от Таунса стабильности. К плей-офф нужно собраться – там оправданий уже не будет»

Кармело Энтони предупредил Таунса.

Прославленный игрок «Наггетс» и «Никс» Кармело Энтони заявил, что плей-офф-2026 станет истинной проверкой возможностей центрового нью-йоркской команды Карла-Энтони Таунса.

«Бывают дни, когда он играет отлично, бывают дни, когда не очень. Думаю, все ждут от КАТа стабильности, нет так ли? Его поклонники хотят видеть немного больше стабильности в игре. Хотя я не думаю, что сам КАТ так уж об этом беспокоится.

Надеюсь, он понимает, что нам нужно собраться и быть готовыми к плей-офф. Потому что как только начнется плей-офф, счет будет 0-0, и оправданий уже не будет», – считает Энтони.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Guru News
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
КАТ сломал свою игру в угоду команде, пытается играть и в защите и в атаке, пока остальная команда пинает балду - КАТ должен быть более стабильным и никаких оправданий. Может тогда уже Никс и приближенные заранее обвинят во всем КАТа и закончат сезон?
У меня к Бриджесу было бы больше вопросов
Когда Кармелито играл за Никс, они в ПО вышли всего 2 раза ( в первые два его сезона за Никс) !!!
Зачем он умничает ???🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
