Джош Гидди оформил крупный трипл-дабл (21+13+17) в матче с «Голден Стэйт»

Джош Гидди показал впечатляющую статистику в игре с «Уорриорз».

Разыгрывающий «Чикаго » Джош Гидди оформил крупный трипл-дабл в победном гостевом матче против «Голден Стэйт » – 130:124.

На счету защитника 21 очко (7 из 16 с игры, 4 из 9 трехочковых, 3 из 4 штрафных), 13 подборов и 17 передач на 5 потерь. Гидди в 3-й раз за карьеру набрал 17 передач (личный рекорд).