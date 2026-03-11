Джош Гидди оформил крупный трипл-дабл (21+13+17) в матче с «Голден Стэйт»
Джош Гидди показал впечатляющую статистику в игре с «Уорриорз».
Разыгрывающий «Чикаго» Джош Гидди оформил крупный трипл-дабл в победном гостевом матче против «Голден Стэйт» – 130:124.
На счету защитника 21 очко (7 из 16 с игры, 4 из 9 трехочковых, 3 из 4 штрафных), 13 подборов и 17 передач на 5 потерь. Гидди в 3-й раз за карьеру набрал 17 передач (личный рекорд).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Молодчик, продолжать в том же духе!
