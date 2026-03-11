Джейсон Тейтум об удалении Брауна: «Я не согласен. Столько разговоров об участии звезд, а затем поспешно гоним их с площадки»

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум не согласен с судейским решением об удалении его товарища по команде Джейлена Брауна в матче со «Сперс».

Браун получил два технических за эмоциональную реакцию на отсутствие свистка в спорном эпизоде.

«Я не согласен. Матч транслируется по национальному телевидению, встречаются команды, которые входят в число ведущих в лиге. Столько разговоров об участии звезд, о том, что они непременно должны играть, а затем мы сами же поспешно гоним их с площадки.

Они слишком торопились удалить кого-нибудь с игры. Я с этим не согласен», – сказал Тейтум после матча.