  • Джейсон Тейтум об удалении Брауна: «Я не согласен. Столько разговоров об участии звезд, а затем поспешно гоним их с площадки»
Джейсон Тейтум прокомментировал удаление Джейлена Брауна.

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум не согласен с судейским решением об удалении его товарища по команде Джейлена Брауна в матче со «Сперс».

Браун получил два технических за эмоциональную реакцию на отсутствие свистка в спорном эпизоде.

«Я не согласен. Матч транслируется по национальному телевидению, встречаются команды, которые входят в число ведущих в лиге. Столько разговоров об участии звезд, о том, что они непременно должны играть, а затем мы сами же поспешно гоним их с площадки.

Они слишком торопились удалить кого-нибудь с игры. Я с этим не согласен», – сказал Тейтум после матча.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
Погорячился и подвел команду . Вот и всё.
Надеюсь , обыграют Оклу ☘️
