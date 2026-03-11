Матас Бузелис обновил рекорд карьеры, набрав 41 очко в победной игре с «Голден Стэйт»
Матас Бузелис помог «Буллз» победить «Уорриорз».
21-летний форвард «Чикаго» Матас Бузелис установил рекорд карьеры по результативности в победном матче с «Голден Стэйт» (130:124 ОТ).
На счету игрока 41 очко за 45 минут на площадке, 6 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота. Бузелис реализовал 16 из 28 бросков с игры, 5 из 15 трехочковых и 4 из 5 штрафных.
Была история у Реджи Миллера, как он в школе провел какой-то выдающийся матч и уже готовился купаться в лучах славы. Но ровно тем же вечером его родная сестра побила какие-то мегарекорды для студенток (то ли 100 очков, то ли что-то в этом роде). И вот до Реджи никому дела не было. Даже дома, в семье. Вот и Матас сегодня в плотной тени Адебайо)))
У литовцев конечно подрастает очень сильное поколение, обалденный пул талантов, причем на разных позициях : Матас Бузелис, Якучионис, Мураускас, Кривас, Вокиетайтис, Индрушайтис, Даубарис, Урбонас, Денюшас, Юзенас, Штомбергас младший, Винс Бузелис, Буйка, Бутаевас, Эмилис Жибуда, Арминас Вилкас. Кто-то из этих ребят уже играет в НБА, кто-то там будет скорее всего в следующем сезоне, кто-то со временем будет игроком уровня Евролиги, кто-то уровня Лиги Чемпионов/Кубка Европы (в том числе в качестве легионеров), но талант у этих ребят огромный.
А до этого какой рекорд по набранным очкам был?
А до этого какой рекорд по набранным очкам был?
32
