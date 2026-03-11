Матас Бузелис обновил рекорд карьеры, набрав 41 очко в победной игре с «Голден Стэйт»

Матас Бузелис помог «Буллз» победить «Уорриорз».

21-летний форвард «Чикаго» Матас Бузелис установил рекорд карьеры по результативности в победном матче с «Голден Стэйт» (130:124 ОТ).

На счету игрока 41 очко за 45 минут на площадке, 6 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота. Бузелис реализовал 16 из 28 бросков с игры, 5 из 15 трехочковых и 4 из 5 штрафных.