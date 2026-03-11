  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Бэм Адебайо обновил рекорд НБА по количеству штрафных бросков в одном матче, когда набрал 83 очка (43 попытки)
Бэм Адебайо обновил рекорды НБА по штрафным в легендарном матче.

Центровой «Майами» Бам Адебайо набрал 83 очка в матче с «Вашингтоном» (150:129), установив второй результат за всю историю НБА после Уилта Чемберлена (100 очков).

Адебайо реализовал 20 из 43 бросков с игры, 7 из 22 трехочковых и 36 из 43 штрафных.

43 подхода к линии и 36 попаданий стали рекордными в истории НБА для одного матча.

Ранее рекорд по подходам к линии принадлежал Дуайту Ховарду (два раза по 39, 2012 и 2013 годы), а по точным штрафным за игру – Эдриану Дэнтли (28 в 1984 году).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
logoНБА
logoБэм Адебайо
logoВашингтон
logoДуайт Ховард
logoМайами
Эдриан Дэнтли
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
всё равно фраза - "против вашиков не считается" - очень смешная и забавная))))
Праймовый Харден отдыхает
Ответ el shaarawy92
Праймовый Харден отдыхает
Вопросы к Вашингтону. Они даже не пытались защищаться, просто были и толкали Бэма в каждом владении
Ответ Jorge de Guzman
Вопросы к Вашингтону. Они даже не пытались защищаться, просто были и толкали Бэма в каждом владении
Договорняк???
Можно по-разному относиться к этим цифрам. Кому-то они не нравятся, кого-то они восхитят, но нельзя отрицать историчность этого момента. 83 очка набрал не Лука, не Эдвардс, не Шай (ну ему помогут), не Никола, а Бэм. Бэм, который никогда в подобном замечен не был, который до этого больше 41 очка не выбивал, а тут сразу 83. Бэм красавец, выжал из ситуации максимум, ведь второго такого матча у него не будет. Он вошел в историю навсегда
Ответ Гранитный камушек в груди
Можно по-разному относиться к этим цифрам. Кому-то они не нравятся, кого-то они восхитят, но нельзя отрицать историчность этого момента. 83 очка набрал не Лука, не Эдвардс, не Шай (ну ему помогут), не Никола, а Бэм. Бэм, который никогда в подобном замечен не был, который до этого больше 41 очка не выбивал, а тут сразу 83. Бэм красавец, выжал из ситуации максимум, ведь второго такого матча у него не будет. Он вошел в историю навсегда
А если еще 2 человека выбьют 83 то Бэм из нее выйдет?Нельзя войти в спортивную историю навсегда,она постоянно переписывается.
Голдин на него так повлиял.....
Может хорошо что Кобе этого не увидел
Ответ Tim Timson
Может хорошо что Кобе этого не увидел
Ты как всегда на негативе. Старый ворчливый дед
Ответ Tim Timson
Может хорошо что Кобе этого не увидел
Нет
Худшее, что случалось с Кобе со времен вертолета
А ещё критикую Букера за мусорные 70. Тут почти весь матч команда ведёт 20-30 очков и отдает мяч Бэму чтобы тот таранил защиту ради штрафных. Прямо как Эмбиид мвп сезона. Еле досмотрел запись на х4 скорости. В четвертой четверти у Адебайо почти нет очков не со штрафа .
Капец, не поверил заголовку сначала. Дичь какая-то, 43 штрафных.
Как бы ни сомнительным были штрафные, все же не каждый сможет забить 70+ очков в НБА.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
