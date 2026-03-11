Бэм Адебайо обновил рекорд НБА по количеству штрафных бросков в одном матче, когда набрал 83 очка (43 попытки)

Бэм Адебайо обновил рекорды НБА по штрафным в легендарном матче.

Центровой «Майами » Бам Адебайо набрал 83 очка в матче с «Вашингтоном » (150:129), установив второй результат за всю историю НБА после Уилта Чемберлена (100 очков).

Адебайо реализовал 20 из 43 бросков с игры, 7 из 22 трехочковых и 36 из 43 штрафных.

43 подхода к линии и 36 попаданий стали рекордными в истории НБА для одного матча.

Ранее рекорд по подходам к линии принадлежал Дуайту Ховарду (два раза по 39, 2012 и 2013 годы), а по точным штрафным за игру – Эдриану Дэнтли (28 в 1984 году).