Бэм Адебайо обновил рекорд НБА по количеству штрафных бросков в одном матче, когда набрал 83 очка (43 попытки)
Центровой «Майами» Бам Адебайо набрал 83 очка в матче с «Вашингтоном» (150:129), установив второй результат за всю историю НБА после Уилта Чемберлена (100 очков).
Адебайо реализовал 20 из 43 бросков с игры, 7 из 22 трехочковых и 36 из 43 штрафных.
43 подхода к линии и 36 попаданий стали рекордными в истории НБА для одного матча.
Ранее рекорд по подходам к линии принадлежал Дуайту Ховарду (два раза по 39, 2012 и 2013 годы), а по точным штрафным за игру – Эдриану Дэнтли (28 в 1984 году).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
всё равно фраза - "против вашиков не считается" - очень смешная и забавная))))
Праймовый Харден отдыхает
Вопросы к Вашингтону. Они даже не пытались защищаться, просто были и толкали Бэма в каждом владении
Договорняк???
Можно по-разному относиться к этим цифрам. Кому-то они не нравятся, кого-то они восхитят, но нельзя отрицать историчность этого момента. 83 очка набрал не Лука, не Эдвардс, не Шай (ну ему помогут), не Никола, а Бэм. Бэм, который никогда в подобном замечен не был, который до этого больше 41 очка не выбивал, а тут сразу 83. Бэм красавец, выжал из ситуации максимум, ведь второго такого матча у него не будет. Он вошел в историю навсегда
А если еще 2 человека выбьют 83 то Бэм из нее выйдет?Нельзя войти в спортивную историю навсегда,она постоянно переписывается.
Голдин на него так повлиял.....
Может хорошо что Кобе этого не увидел
Ты как всегда на негативе. Старый ворчливый дед
Нет
Худшее, что случалось с Кобе со времен вертолета
А ещё критикую Букера за мусорные 70. Тут почти весь матч команда ведёт 20-30 очков и отдает мяч Бэму чтобы тот таранил защиту ради штрафных. Прямо как Эмбиид мвп сезона. Еле досмотрел запись на х4 скорости. В четвертой четверти у Адебайо почти нет очков не со штрафа .
Капец, не поверил заголовку сначала. Дичь какая-то, 43 штрафных.
Как бы ни сомнительным были штрафные, все же не каждый сможет забить 70+ очков в НБА.
