Кевин Дюрэнт набрал 29 очков (4 из 5 из-за дуги) в победной игре с «Торонто»
Кевин Дюрэнт помог своей команде обыграть «Рэпторс».
Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт стал самым результативным игроком в победном матче с «Торонто» (113:99).
На счету игрока 29 очков, 8 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота. Дюрэнт реализовал 12 из 16 бросков с игры, 4 из 5 трехочковых и 1 из 2 штрафных.
Центровой Алперен Шенгюн оформил дабл-дабл – 14 очков и 12 подборов.
В составе «Рэпторс» больше всего очков у форварда Ар Джей Барретта (25).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
1 комментарий
Да, круто, но Бэм больше за четверть набирает😃
