Кевин Дюрэнт набрал 29 очков (4 из 5 из-за дуги) в победной игре с «Торонто»

Кевин Дюрэнт помог своей команде обыграть «Рэпторс».

Форвард «Хьюстона » Кевин Дюрэнт стал самым результативным игроком в победном матче с «Торонто » (113:99).

На счету игрока 29 очков, 8 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота. Дюрэнт реализовал 12 из 16 бросков с игры, 4 из 5 трехочковых и 1 из 2 штрафных.

Центровой Алперен Шенгюн оформил дабл-дабл – 14 очков и 12 подборов.

В составе «Рэпторс» больше всего очков у форварда Ар Джей Барретта (25).