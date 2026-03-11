«Монако» принял отставку Вассилиса Спанулиса
Вассилис Спанулис завершил работу с «Монако».
Главный тренер «Монако» Вассилис Спанулис подал в отставку на прошлой неделе. По сообщению инсайдера Маттео Андреани, организация приняла отставку греческого специалиста.
Спанулис возглавил команду в ноябре 2024 года и вывел ее в финалы Евролиги и чемпионата Франции. «Монако» уступил в обоих турнирах «Фенербахче» и «Парижу» соответственно.
Уход специалиста связан с финансовыми трудностями и неопределенным будущим клуба. Сообщается, что Спанулис в ближайшее время прилетит в Грецию.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
1 комментарий
монако в чемпионат монако!
