«Монако» принял отставку Вассилиса Спанулиса

Вассилис Спанулис завершил работу с «Монако».

Главный тренер «Монако» Вассилис Спанулис подал в отставку на прошлой неделе. По сообщению инсайдера Маттео Андреани, организация приняла отставку греческого специалиста.

Спанулис возглавил команду в ноябре 2024 года и вывел ее в финалы Евролиги и чемпионата Франции. «Монако » уступил в обоих турнирах «Фенербахче» и «Парижу» соответственно.

Уход специалиста связан с финансовыми трудностями и неопределенным будущим клуба. Сообщается, что Спанулис в ближайшее время прилетит в Грецию.