Келли Убре о 83 очках Адебайо: «Эмбиид набрал 70 за три четверти»

Келли Убре выдал неожиданную реакцию на рекорд Адебайо.

По словам форварда «Сиксерс» Келли Убре , он не сильно впечатлен игрой центрового «Хит» Бэма Адебайо в матче с «Уизардс» (83 очка, второй результат в истории НБА ).

«Ну, во-первых, я скажу, что это определенно легендарно – вся эта статистика, цифры. Уважение Баму Адебайо. Он вписал себя в историю, хотя меня немного задевает, что он превзошел Кобе Брайанта, ведь он определенно один из моих любимых игроков.

Но я скажу такую вещь: Джоэл Эмбиид сделал это более эффективно, и он сделал это всего за три четверти», – заявил Убре.

Эмбиид установил рекорд «Филадельфии» по количеству очков за матч в сезоне-23/24, набрав 70 очков при 24 из 41 с игры (58,5%) и 21 из 23 штрафных за 36 минут.

Адебайо провел на площадке 42 минуты, реализовав 20 из 43 с игры (46,5%). Он установил рекорд НБА по количеству попыток и попаданий с линии штрафного (36 из 43).