Келли Убре о 83 очках Адебайо: «Эмбиид набрал 70 за три четверти»
По словам форварда «Сиксерс» Келли Убре, он не сильно впечатлен игрой центрового «Хит» Бэма Адебайо в матче с «Уизардс» (83 очка, второй результат в истории НБА).
«Ну, во-первых, я скажу, что это определенно легендарно – вся эта статистика, цифры. Уважение Баму Адебайо. Он вписал себя в историю, хотя меня немного задевает, что он превзошел Кобе Брайанта, ведь он определенно один из моих любимых игроков.
Но я скажу такую вещь: Джоэл Эмбиид сделал это более эффективно, и он сделал это всего за три четверти», – заявил Убре.
Эмбиид установил рекорд «Филадельфии» по количеству очков за матч в сезоне-23/24, набрав 70 очков при 24 из 41 с игры (58,5%) и 21 из 23 штрафных за 36 минут.
Адебайо провел на площадке 42 минуты, реализовав 20 из 43 с игры (46,5%). Он установил рекорд НБА по количеству попыток и попаданий с линии штрафного (36 из 43).
Так что Убре пусть сказки кому-нибудь другому рассказывает
"Уважение Баму Адебайо."
Неужели Келли Убре не знает, как правильно пишется Бэм или Бам?
Другой вопрос, как он это сделал.
Но Джо не пошёл дальше мусорить стату, в отличии от Бэма, поэтому та игра никакого исторического значения не имеет, в отличии от этой. Всё таки 83 очка - это факт и второй результат в истории
Бэму нужно было обретать уверенность в атаке, он и тренер сделали как лучше для них.