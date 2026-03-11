Келли Убре о 83 очках Адебайо: «Эмбиид набрал 70 за три четверти»

Келли Убре выдал неожиданную реакцию на рекорд Адебайо.

По словам форварда «Сиксерс» Келли Убре, он не сильно впечатлен игрой центрового «Хит» Бэма Адебайо в матче с «Уизардс» (83 очка, второй результат в истории НБА).

«Ну, во-первых, я скажу, что это определенно легендарно – вся эта статистика, цифры. Уважение Баму Адебайо. Он вписал себя в историю, хотя меня немного задевает, что он превзошел Кобе Брайанта, ведь он определенно один из моих любимых игроков.

Но я скажу такую вещь: Джоэл Эмбиид сделал это более эффективно, и он сделал это всего за три четверти», – заявил Убре.

Эмбиид установил рекорд «Филадельфии» по количеству очков за матч в сезоне-23/24, набрав 70 очков при 24 из 41 с игры (58,5%) и 21 из 23 штрафных за 36 минут.

Адебайо провел на площадке 42 минуты, реализовав 20 из 43 с игры (46,5%). Он установил рекорд НБА по количеству попыток и попаданий с линии штрафного (36 из 43).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Эмбиид в той игре в четвертой четверти сыграл 5.16. Причем вышел в середине, за 6.38 до конца, и ушел с площадки за 1.22, аккурат после того, как набрал 70 очков. Всего за эти пять минут с копейками он набрал 11 очков в четвертой четверти.
Так что Убре пусть сказки кому-нибудь другому рассказывает
совершенно верно. 36 минут не равно 3 четверти)
36 это 3 четверти) 24 две) 48 четыре)
А у меня старший брат каратист!
" игрой центрового «Хит» Бэма Адебайо"

"Уважение Баму Адебайо."

Неужели Келли Убре не знает, как правильно пишется Бэм или Бам?
да тут вопрос к модератору новости)
Валера через СпорцГПТ переводит
А Боромир набрал бы семьдесят очков за две четверти.
Ну ладно, 36 с линии. Но 47-то он набрал без неё!
Другой вопрос, как он это сделал.
Есть, конечно, смысл в его набросе)

Но Джо не пошёл дальше мусорить стату, в отличии от Бэма, поэтому та игра никакого исторического значения не имеет, в отличии от этой. Всё таки 83 очка - это факт и второй результат в истории
Джо нужно было беречь здоровье, он и тренер сделали как лучше для них.
Бэму нужно было обретать уверенность в атаке, он и тренер сделали как лучше для них.
Дальше - это в последние полторы минуты?
И где теперь Джоэль?
НБА. 83 очка Адебайо помогли «Майами» разгромить «Вашингтон», 39+11 Вембаньямы позволили «Сан-Антонио» обыграть «Бостон» и другие результаты
11 марта, 06:10
Яннис Адетокумбо о 83 очках Бэма Адебайо: «Неважно, как он их набрал, никто об этом не будет помнить»
11 марта, 06:09
«Хит» умышленно фолили на игроках «Уизардс», когда Адебайо приблизился к 81 очку
11 марта, 05:59Видео
Бэм Адебайо: «Уилт, я, а потом Кобе. Звучит безумно»
11 марта, 05:39
Рекомендуем
Главные новости
Билли Донован: «От фронт-офиса никаких других инструкций. Выходить и бороться»
9 минут назад
Сильвен Франциско подтвердил интерес со стороны «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса»
39 минут назад
НБА. «Торонто» примет «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
47 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» сыграет с «Фенербахче», «Барселона» примет «Хапоэль Тель-Авив»
49 минут назадLive
Серхио Юль стал первым игроком с 700 трехочковыми в истории Евролиги
57 минут назадФото
Майк Джеймс пропустит 2-3 недели из-за растяжения задней поверхности бедра
сегодня, 19:10
Брайан Уиндхорст: «Если «Лейкерс» хотят далеко зайти в плей-офф, ключевым будет 3-е место»
сегодня, 18:22
Турниру конференции Big 12 в NCAA пришлось отказаться от светодиодного паркета из-за жалоб игроков
сегодня, 17:59
Дрэймонд Грин о 83 очках Бэма Адебайо: «Терпеть не могу негласные правила. На часах еще есть время – можно бросать»
сегодня, 17:30
Единая лига ВТБ. 36 очков Джейлена Адамса помогли «Бетсити Парме» победить «Уралмаш»
сегодня, 16:54
Ко всем новостям
Последние новости
Пау Газоль стал послом женского чемпионата мира-2026
27 минут назадФото
Айверсон Молинар стал MVP 1/8 финала Еврокубка
50 минут назадФото
Разыгрывающий Деджон Джарро подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
сегодня, 19:05
Евгений Пашутин о матче с «Уралмашем»: «Значимая победа в борьбе за пятое место»
сегодня, 18:42
Антон Юдин о поражении от «Бетсити Пармы»: «Снова позволяем прямым конкурентам слишком много свободы в нападении»
сегодня, 18:35
Защитник Малакай Смит подпишет 10-дневный контракт с «Бруклином»
сегодня, 17:05
Сергей Козин о проходе в финал Кубка России: «Верили в победу и держались вместе до конца»
сегодня, 15:40
Кирилл Елатонцев прошел в 1/4 финала конференции SEC NCAA с Оклахомой
сегодня, 15:25
«Вашингтон» и «Бруклин» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА
сегодня, 14:55
Олег Бартунов о матче ЦСКА-2 против МБА-МАИ: «Показали максимум. Неоценимый опыт игры против соперника из Единой лиги ВТБ»
сегодня, 13:07
Рекомендуем