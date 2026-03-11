УНИКС расстанется с защитником Си Джей Брайсом

Си Джей Брайс покинет УНИКС.

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович сообщил телеграм-каналу «Перехват» об уходе защитника Си Джей Брайса.

«Он вне команды, мы разорвали с ним контракт. Его не будет», – рассказал специалист.

Брайс провел 8 матчей за казанский клуб в Лиге ВТБ, набирая 10,4 очка, 4,4 подбора и 3,3 передачи в среднем. Баскетболист получил травму в ноябре.

Перасович сообщил о поиске еще одного легионера в команду.