«Черт, да он толкнул меня!» Джейлен Браун был удален в матче со «Сперс» за споры с судьями

Джейлен Браун сорвался и был удален в матче со «Сперс» .

Форвард «Селтикс» Джейлен Браун был удален в матче со «Сперс» (116:125) за два технических замечания, которые он получил за эмоциональную реакцию на судейское решение.

Браун посчитал, что Стефон Касл нарушил на нем правила, когда подтолкнул за пределы площадки, что привело к потере.

«Черт, да он толкнул меня», – кричал баскетболист.

Вскоре после удаления в соцсетях Брауна появился пост со словами «Об этом я и говорю».

По всей видимости, Джейлен имел в виду свое послематчевое высказывание после предыдущей игры «Селтикс» против «Сперс» 10 января (поражение «Бостона» со счетом 95:100). Тогда лидер бостонской команды обрушился на судей с критикой за «непоследовательность» и в итоге был оштрафован НБА на 35 000 долларов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Да, однозначно подтолкнул, но это явно не должно было вызывать такую реакцию. Подвел команду.
А в целом судейство не соответствовало уровню матча. Много странных ошибок. Витя просто ведет мяч, в него врезается игрок Бостона - фол. Перед этим Витя наваливается на стоящего Гарзу, сзади Уайт чисто блокирует. Таки находят там фол. А началось все со смачного удара Виктору по лицу. Тоже не увидели очевидный фол.
Да, однозначно подтолкнул, но это явно не должно было вызывать такую реакцию. Подвел команду. А в целом судейство не соответствовало уровню матча. Много странных ошибок. Витя просто ведет мяч, в него врезается игрок Бостона - фол. Перед этим Витя наваливается на стоящего Гарзу, сзади Уайт чисто блокирует. Таки находят там фол. А началось все со смачного удара Виктору по лицу. Тоже не увидели очевидный фол.
Гарза там не стоял и фол ему дали по делу, Деррик чисто подкараулил блок)
Если ты получил технарь за эмоциональную реакцию на очевидную (по-твоему) ошибку арбитра - это нормально. Но если ты после технаря агрессируешь еще больше - это тупость и предательство интересов команды.
А вот ШГА бы даже не говорил «толкнул», - защитнику сразу бы технарь дали.
А что так психовать было? Витьку ещё до этого дважды заехали в номер и никакого флагранта даже. Матч только испортил, хотя итог скорее всего был бы такой же)
А что так психовать было? Витьку ещё до этого дважды заехали в номер и никакого флагранта даже. Матч только испортил, хотя итог скорее всего был бы такой же)
Ну хз. Браун высказался, что он лучший two way лиги, если Вемби не считается. И два технаря сразу словил на нервишках. Победа была бы значима, ну на подкасте бы похвастался. А так на судей опять пинать, бывают у них ошибки, но подвел команду.
Хочешь психануть? Бери пример с Бэма Адебайо.
