«Черт, да он толкнул меня!» Джейлен Браун был удален в матче со «Сперс» за споры с судьями

Джейлен Браун сорвался и был удален в матче со «Сперс» .

Форвард «Селтикс» Джейлен Браун был удален в матче со «Сперс» (116:125) за два технических замечания, которые он получил за эмоциональную реакцию на судейское решение.

Браун посчитал, что Стефон Касл нарушил на нем правила, когда подтолкнул за пределы площадки, что привело к потере.

«Черт, да он толкнул меня», – кричал баскетболист.

Вскоре после удаления в соцсетях Брауна появился пост со словами «Об этом я и говорю».

По всей видимости, Джейлен имел в виду свое послематчевое высказывание после предыдущей игры «Селтикс» против «Сперс» 10 января (поражение «Бостона » со счетом 95:100). Тогда лидер бостонской команды обрушился на судей с критикой за «непоследовательность» и в итоге был оштрафован НБА на 35 000 долларов.