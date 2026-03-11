«Черт, да он толкнул меня!» Джейлен Браун был удален в матче со «Сперс» за споры с судьями
Джейлен Браун сорвался и был удален в матче со «Сперс» .
Форвард «Селтикс» Джейлен Браун был удален в матче со «Сперс» (116:125) за два технических замечания, которые он получил за эмоциональную реакцию на судейское решение.
Браун посчитал, что Стефон Касл нарушил на нем правила, когда подтолкнул за пределы площадки, что привело к потере.
«Черт, да он толкнул меня», – кричал баскетболист.
Вскоре после удаления в соцсетях Брауна появился пост со словами «Об этом я и говорю».
По всей видимости, Джейлен имел в виду свое послематчевое высказывание после предыдущей игры «Селтикс» против «Сперс» 10 января (поражение «Бостона» со счетом 95:100). Тогда лидер бостонской команды обрушился на судей с критикой за «непоследовательность» и в итоге был оштрафован НБА на 35 000 долларов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
А в целом судейство не соответствовало уровню матча. Много странных ошибок. Витя просто ведет мяч, в него врезается игрок Бостона - фол. Перед этим Витя наваливается на стоящего Гарзу, сзади Уайт чисто блокирует. Таки находят там фол. А началось все со смачного удара Виктору по лицу. Тоже не увидели очевидный фол.