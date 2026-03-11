39+11 и 8 «трешек» Виктора Вембаньямы принесли «Сперс» победу над «Селтикс»

Виктор Вембаньяма ярко провел встречу с «Бостоном».

Форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал ключевым игроком победного матча с «Бостоном» – 125:116.

Француз набрал 39 очков, 11 подборов, 1 перехват и 2 блок-шота. Вембаньяма реализовал 11 из 20 бросков с игры, 8 из 15 трехочковых и 9 из 12 штрафных.

Разыгрывающий Де’Аарон Фокс добавил 25 очков (11 из 14 с игры, 2 из 3 из-за дуги) и 9 передач.

Со стороны «Селтикс» защитник Деррик Уайт стал самым результативным – 34 очка (11 из 22 с игры, 3 из 11 из-за дуги, 9 из 11 с линии), 5 подборов и 7 передач.

На счету форварда Джейсона Тейтума 24 очка (10 из 24 с игры, 4 из 14 из-за дуги), 5 подборов и 2 перехвата.