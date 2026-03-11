39+11 и 8 «трешек» Виктора Вембаньямы принесли «Сперс» победу над «Селтикс»
Виктор Вембаньяма ярко провел встречу с «Бостоном».
Форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал ключевым игроком победного матча с «Бостоном» – 125:116.
Француз набрал 39 очков, 11 подборов, 1 перехват и 2 блок-шота. Вембаньяма реализовал 11 из 20 бросков с игры, 8 из 15 трехочковых и 9 из 12 штрафных.
Разыгрывающий Де’Аарон Фокс добавил 25 очков (11 из 14 с игры, 2 из 3 из-за дуги) и 9 передач.
Со стороны «Селтикс» защитник Деррик Уайт стал самым результативным – 34 очка (11 из 22 с игры, 3 из 11 из-за дуги, 9 из 11 с линии), 5 подборов и 7 передач.
На счету форварда Джейсона Тейтума 24 очка (10 из 24 с игры, 4 из 14 из-за дуги), 5 подборов и 2 перехвата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
7 комментариев
Тот самый момент, когда ты набрал 39+11 против одной из лучших оборон лиги, но о тебе сегодня никто и не вспомнит
И видимо даже шансов нет забрать снова игрока недели)
Бэм же с востока
Концовка сезона отличная и можно тягаться за MVP
Супер монструозная статистика против крутой команды , 50+ процентов трехочковых с учетом того что аж 8 раз попал. Но давайте лучше поговорим о Бэме и о его рекорде, это куда интереснее, и стата там классная аж 40 процентов по игре
Потому что у Вембы даже не карьер-хай, поэтому можно и не говорить. И так много сказано. Кстати, Вемба свой рекорд тоже против Вашингтона набрал. Но я не помню, чтобы его за это принижали
