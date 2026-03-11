Яннис Адетокумбо о 83 очках Бэма Адебайо: «Неважно, как он их набрал, никто об этом не будет помнить»

Яннис Адетокумбо прокомментировал рекорд Бэма Адебайо.

Центровой «Майами » Бэм Адебайо обновил рекорд клуба и свой личный по результативности, набрав 83 очка в матче с «Вашингтоном».

«Невероятно. Говорит о его упорном труде. Не видел матча, нужно будет посмотреть. 37 штрафных? Неважно, как ты добился такой цифры, важен результат.

Через 10-20-30 лет никто не вспомнит, сколько штрафных он бросил. Не помню сейчас, сколько бросков было у Кобе, штрафных, трехочковых. Только 81 очко. Как и 100 у Уилта.

Хорошо, что они выиграли. Отличный способ помочь своей команде. Уверен, что его близкие, семья очень рады за него. Знаю Бэма, он работает изо всех сил, никогда не ищет легких путей. Потрясающе, что ему это удалось», – заключил форвард «Милуоки » Яннис Адетокумбо .