Яннис Адетокумбо о 83 очках Бэма Адебайо: «Неважно, как он их набрал, никто об этом не будет помнить»
Яннис Адетокумбо прокомментировал рекорд Бэма Адебайо.
Центровой «Майами» Бэм Адебайо обновил рекорд клуба и свой личный по результативности, набрав 83 очка в матче с «Вашингтоном».
«Невероятно. Говорит о его упорном труде. Не видел матча, нужно будет посмотреть. 37 штрафных? Неважно, как ты добился такой цифры, важен результат.
Через 10-20-30 лет никто не вспомнит, сколько штрафных он бросил. Не помню сейчас, сколько бросков было у Кобе, штрафных, трехочковых. Только 81 очко. Как и 100 у Уилта.
Хорошо, что они выиграли. Отличный способ помочь своей команде. Уверен, что его близкие, семья очень рады за него. Знаю Бэма, он работает изо всех сил, никогда не ищет легких путей. Потрясающе, что ему это удалось», – заключил форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
интересно, сохранил ли Бэм этот мяч на память или игроки вашиков его забрали, подумал Яннис, но быстро оттогнал от себя эту мысль...
Показательно, что великие игроки Дюра и Яннис на 100% поздравляют Бэма, а злобные диванные тролляки и неудачник Удока скулят
Показательно, что великие игроки Дюра и Яннис на 100% поздравляют Бэма, а злобные диванные тролляки и неудачник Удока скулят
все почему-то говорят про 83 очка, но не говорят про 30 за первую четверть. К тому тридцатнику ни у кого не может быть претензий, а это так-то рекорд
все почему-то говорят про 83 очка, но не говорят про 30 за первую четверть. К тому тридцатнику ни у кого не может быть претензий, а это так-то рекорд
рекорд первой четверти - 34 у Кевина Лава против вполне приличного Портленда, который даже попал в ПО. правда, в итоге всего 40 за 32 минуты
мужчина!
Янис и КД - самые адекватные из высказавшихся по этому поводу. Особенно умиляет когда говорящие головы подвергают критике такое достижение!!!
