«Хит» умышленно фолили на игроках «Уизардс», когда Адебайо приблизился к 81 очку
Центровой «Хит» Бэм Адебайо набрал 83 очка в победном матче с «Уизардс» – второй результат в истории НБА.
Как пишет в посвященном уникальному достижению Адебайо материале ESPN, «Майами» в четвертой четверти встречи играл на рекорд своего лидера.
Флоридцы после исчерпания соперником лимита командных фолов постоянно адресовали мяч Адебайо, который регулярно вставал на линию штрафных (16 попыток в заключительной 12-минутке и 43 суммарно). «Уизардс» же пытались нарушать правила на других игроках «Хит», чтобы помешать рекорду «большого».
Когда Адебайо приблизился к отметке в 81 очко (второй результат в истории от Кобе Брайанта до сегодняшней встречи), баскетболисты «Майами» начали намеренно фолить на игроках «Уизардс», чтобы сэкономить время.
Как сказал после финальной сирены главный тренер «Вашингтона» Брайан Киф, «четвертая четверть мало походила на реальный баскетбольный матч».