«Хит» умышленно фолили на игроках «Уизардс», когда Адебайо приблизился к 81 очку

83-очковый матч Адебайо доходил до комичных моментов .

Центровой «Хит» Бэм Адебайо набрал 83 очка в победном матче с «Уизардс» – второй результат в истории НБА .

Как пишет в посвященном уникальному достижению Адебайо материале ESPN, «Майами » в четвертой четверти встречи играл на рекорд своего лидера.

Флоридцы после исчерпания соперником лимита командных фолов постоянно адресовали мяч Адебайо, который регулярно вставал на линию штрафных (16 попыток в заключительной 12-минутке и 43 суммарно). «Уизардс» же пытались нарушать правила на других игроках «Хит», чтобы помешать рекорду «большого».

Когда Адебайо приблизился к отметке в 81 очко (второй результат в истории от Кобе Брайанта до сегодняшней встречи), баскетболисты «Майами» начали намеренно фолить на игроках «Уизардс», чтобы сэкономить время.

Как сказал после финальной сирены главный тренер «Вашингтона » Брайан Киф, «четвертая четверть мало походила на реальный баскетбольный матч».