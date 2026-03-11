«Хит» умышленно фолили на игроках «Уизардс», когда Адебайо приблизился к 81 очку

83-очковый матч Адебайо доходил до комичных моментов .

Центровой «Хит» Бэм Адебайо набрал 83 очка в победном матче с «Уизардс» – второй результат в истории НБА.

Как пишет в посвященном уникальному достижению Адебайо материале ESPN, «Майами» в четвертой четверти встречи играл на рекорд своего лидера.

Флоридцы после исчерпания соперником лимита командных фолов постоянно адресовали мяч Адебайо, который регулярно вставал на линию штрафных (16 попыток в заключительной 12-минутке и 43 суммарно). «Уизардс» же пытались нарушать правила на других игроках «Хит», чтобы помешать рекорду «большого».

Когда Адебайо приблизился к отметке в 81 очко (второй результат в истории от Кобе Брайанта до сегодняшней встречи), баскетболисты «Майами» начали намеренно фолить на игроках «Уизардс», чтобы сэкономить время.

Как сказал после финальной сирены главный тренер «Вашингтона» Брайан Киф, «четвертая четверть мало походила на реальный баскетбольный матч».

А могли сами себе забить 21 очко, чтобы в овертайме Адебоайо забил ещё 18 штрафных и побил рекорд Уилта
мусорный рекорд какой-то
Чтобы попытаться установить такой "мусорный" рекорд, нужно было после 3й четверти иметь 62 очка, это далеко не регулярное событие.
так это и не рекорд. рекорд это 100
А потом кто-то говорит рекорд не искусственный )))
Ровно то же самое было и в концовке 100-очкового матча Чемберлена. "Никс" старались фолить на всех игроках, кроме Уилта – чтобы штрафные бросали кто угодно, но не Чемберлен. "Уорриорз" занимались тем же самым – но для того, чтобы вражеская атака быстро закончилась штрафными, и можно было побыстрее передать мяч Уилту.
Вообще прикол, Вашики в концовке спецом фолят на нонейме без мяча и ему штрафные пробивать, на домашнем матче Хит все удрученно вздохнули, мол какое коварство.
Бэм - первый кандидат на новый конкурс АСГ «кто лучше бьет штрафные»
