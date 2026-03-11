Кевин Дюрэнт о 83 очках Бэма Адебайо: «Огромное достижение, будем всегда помнить о нем»

Вопрос о рекордных 83 очках Бэма Адебайо вызвал улыбку у Кевина Дюрэнта на его пресс-конференции.

«Был ошарашен, когда слышал об этом по ходу матча. 30 в первой четверти, потом 70. Мои поздравления Бэму, знаю, сколько он работает над собой.

Посмотрел статистику, она, конечно, безумная. 40 бросков, 40 штрафных. Для этого нужна огромная выносливость, нужно потратить очень много энергии, чтобы просто исполнить эти броски, еще и попасть в кольцо.

Обойти Кобе, стать вторым в истории баскетбола. Черт побери, мои поздравления. Огромное достижение, будем всегда помнить о нем», – порадовался Дюрэнт.