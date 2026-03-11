Кевин Дюрэнт о 83 очках Бэма Адебайо: «Огромное достижение, будем всегда помнить о нем»
Кевин Дюрэнт порадовался за Бэма Адебайо.
Вопрос о рекордных 83 очках Бэма Адебайо вызвал улыбку у Кевина Дюрэнта на его пресс-конференции.
«Был ошарашен, когда слышал об этом по ходу матча. 30 в первой четверти, потом 70. Мои поздравления Бэму, знаю, сколько он работает над собой.
Посмотрел статистику, она, конечно, безумная. 40 бросков, 40 штрафных. Для этого нужна огромная выносливость, нужно потратить очень много энергии, чтобы просто исполнить эти броски, еще и попасть в кольцо.
Обойти Кобе, стать вторым в истории баскетбола. Черт побери, мои поздравления. Огромное достижение, будем всегда помнить о нем», – порадовался Дюрэнт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ванессы Ричардсон
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я вот проснулся , увидел новость и тоже мягко говоря ошарашен. Крутое достижение
Позавчера только думал что в этом сезоне почему-то игроки не набирают по 45+50 очков. 2023 году Лиллард и Митчел набирали по 71 очко. Эмбиид набрал 70 очков 2024 году. Я конечно ждал результативную игру с 60-70 очками и не ожидал такого рекорда от Адебайо
Молодец, Кевин, знает о чём говорит, не то что куча злобных троллин, во главе с его тренеришком
Ничего, он с левых акков еще оторвется)
Ну да, вот Кевин знает о чем говорит. Просто исполнить все эти броски, просто получить эти 43 штрафных - это гигантская нагрузка. Так что не самый высокий процент с игры объясним.
Нужно признать, что КД вне твиттера максимально адекватный!!! Хорошо и правильно сказал.
просунулися.ароде не пераое апреля подумал я
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем