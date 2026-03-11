Кевин Дюрэнт о 83 очках Бэма Адебайо: «Огромное достижение, будем всегда помнить о нем»

Кевин Дюрэнт порадовался за Бэма Адебайо.

Вопрос о рекордных 83 очках Бэма Адебайо вызвал улыбку у Кевина Дюрэнта на его пресс-конференции.

«Был ошарашен, когда слышал об этом по ходу матча. 30 в первой четверти, потом 70. Мои поздравления Бэму, знаю, сколько он работает над собой.

Посмотрел статистику, она, конечно, безумная. 40 бросков, 40 штрафных. Для этого нужна огромная выносливость, нужно потратить очень много энергии, чтобы просто исполнить эти броски, еще и попасть в кольцо.

Обойти Кобе, стать вторым в истории баскетбола. Черт побери, мои поздравления. Огромное достижение, будем всегда помнить о нем», – порадовался Дюрэнт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ванессы Ричардсон
Я вот проснулся , увидел новость и тоже мягко говоря ошарашен. Крутое достижение
Позавчера только думал что в этом сезоне почему-то игроки не набирают по 45+50 очков. 2023 году Лиллард и Митчел набирали по 71 очко. Эмбиид набрал 70 очков 2024 году. Я конечно ждал результативную игру с 60-70 очками и не ожидал такого рекорда от Адебайо
Молодец, Кевин, знает о чём говорит, не то что куча злобных троллин, во главе с его тренеришком
Молодец, Кевин, знает о чём говорит, не то что куча злобных троллин, во главе с его тренеришком
Ничего, он с левых акков еще оторвется)
Ну да, вот Кевин знает о чем говорит. Просто исполнить все эти броски, просто получить эти 43 штрафных - это гигантская нагрузка. Так что не самый высокий процент с игры объясним.
Нужно признать, что КД вне твиттера максимально адекватный!!! Хорошо и правильно сказал.
просунулися.ароде не пераое апреля подумал я
Материалы по теме
Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче – второй результат в истории НБА
11 марта, 04:10Видео
Кевин Дюрэнт о проигрыше «Майами»: «Они поставили «зону» и провоцировали нас бросать. У меня самого 2 из 8. Я должен играть лучше»
1 марта, 10:36
Тайлер Хирро о перепалке с Кевином Дюрэнтом: «Он сказал, что я не в состоянии опекать его, потом я кое-что ответил… Просто хотел поддать огня»
1 марта, 08:26
Рекомендуем
Главные новости
Серхио Юль стал первым игроком с 700 трехочковыми в истории Евролиги
4 минуты назадФото
Майк Джеймс пропустит 2-3 недели из-за растяжения задней поверхности бедра
14 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» сыграет с «Фенербахче», «Барселона» примет «Хапоэль Тель-Авив»
59 минут назад
Брайан Уиндхорст: «Если «Лейкерс» хотят далеко зайти в плей-офф, ключевым будет 3-е место»
сегодня, 18:22
Турниру конференции Big 12 в NCAA пришлось отказаться от светодиодного паркета из-за жалоб игроков
сегодня, 17:59
НБА. «Торонто» примет «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
сегодня, 17:40
Дрэймонд Грин о 83 очках Бэма Адебайо: «Терпеть не могу негласные правила. На часах еще есть время – можно бросать»
сегодня, 17:30
Единая лига ВТБ. 36 очков Джейлена Адамса помогли «Бетсити Парме» победить «Уралмаш»
сегодня, 16:54
«Адреналин, возбуждение, усталость и счастье». Матиас Лессор помог «Панатинаикосу» победить в первом матче после реабилитации
сегодня, 16:50Фото
Брайан Уиндхорст: «Не могу представить ситуации, в которой фанаты Кобе Брайанта были бы довольны опережением его результата»
сегодня, 16:30
